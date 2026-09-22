Αποστάσεις από τη διατύπωση του Νικόλα Φαραντούρη στην αντιπαράθεσή του με την εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, πήρε η Νάντια Γιαννακοπούλου.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον ΑΝΤ1, δήλωσε πως «δεν τον δικαιολογώ» αναφερόμενη στον ευρωβουλευτή, σχολιάζοντας τη χρήση της έκφρασης «χαριεντίζεσαι με υπουργούς» που χρησιμοποίησε ο κ. Φαραντούρης.

«Δεν μπορείς να απευθύνεσαι σε μια γυναίκα και να της λες “χαριεντίζεσαι με υπουργούς”», ανέφερε η κ. Γιαννακοπούλου, επισημαίνοντας ότι τέτοιες αναφορές χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή στον δημόσιο λόγο.

Όπως πρόσθεσε, η συγκεκριμένη φράση «προφανώς έχει υπονοούμενα, τα οποία όλες οι γυναίκες υφιστάμεθα», τονίζοντας πως το ζήτημα δεν αφορά μόνο την πολιτική αντιπαράθεση αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνονται οι δημόσιες τοποθετήσεις.

Η κ. Γιαννακοπούλου σημείωσε, πάντως, ότι ο Νικόλας Φαραντούρης προχώρησε στη συνέχεια σε διευκρινιστική παρέμβαση, εξηγώντας πως η αναφορά του ήταν πολιτική και αφορούσε την απάντησή του σε σχόλιο της Αλεξάνδρας Σδούκου.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά την αναφορά της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ ότι ο ευρωβουλευτής «χαριεντιζόταν με την κυρία Καρυστιανού», με αφορμή την πρόσκληση που είχε απευθύνει ο κ. Φαραντούρης στη Μαρία Καρυστιανού για εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών.

Η Νάντια Γιαννακοπούλου έχει ασκήσει και στο παρελθόν κριτική σε δημόσιες τοποθετήσεις του Νικόλα Φαραντούρη, ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση επέλεξε να σχολιάσει τη διατύπωση της επίμαχης φράσης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσεκτικής χρήσης του λόγου.