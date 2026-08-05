Παρεμβάσεις σε 43 σχολικές αυλές και προαύλια πραγματοποίησε ο δήμος Αθηναίων, προχωρώντας σε νέες φυτεύσεις, δημιουργία σχολικών λαχανόκηπων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. Στόχος των έργων είναι η προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών από τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς και η βελτίωση του μικροκλίματος στους σχολικούς χώρους.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων φυτεύτηκαν 229 νέα δέντρα, 1.238 θάμνοι, καθώς και ανθόφυτα σε επιλεγμένα σημεία. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν κλαδεύσεις και εργασίες φροντίδας του υφιστάμενου πρασίνου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι παρεμβάσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των σχολείων.

Τα ίδια τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά στη διαμόρφωση της αυλής τους, προτείνοντας τα σημεία όπου επιθυμούσαν να τοποθετηθούν δέντρα, λαχανόκηποι και συστήματα σκίασης. Αυτές οι προτάσεις αποτέλεσαν τη βάση για την υλοποίηση των παρεμβάσεων από τις υπηρεσίες και τους συνεργαζόμενους φορείς του δήμου Αθηναίων, ενισχύοντας παράλληλα τη συμμετοχή των μαθητών και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή τους.

Οι παρεμβάσεις αποτυπώνουν το σύνολο των δράσεων που υλοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του δήμου Αθηναίων κατά την περίοδο 2025-2026, σε συνδυασμό με τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος ASCEND, με τη συμμετοχή της ΔΑΕΜ ΑΕ και της Αναπτυξιακής Αθήνας ΑΕ.

Το ASCEND είναι ένα πιλοτικό έργο με κύριο στόχο τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα σε επίπεδο γειτονιάς στην πόλη της Αθήνας, βελτιώνοντας τη συνολική ποιότητα ζωής. Ενσωματώνει παρεμβάσεις στους τομείς της ενέργειας, της κινητικότητας και των πράσινων υποδομών.

Βασίζεται σε μία συμμετοχική προσέγγιση, εμπλέκοντας πολίτες, νέους, γυναίκες, μετανάστες, συνεταιρισμούς και τοπικούς φορείς στη διαμόρφωση και εφαρμογή λύσεων για το κλίμα. Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη συμβολή στη συνολική μετάβαση της περιοχής και της πόλης σε καθαρές μορφές ενέργειας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.