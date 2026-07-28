Σε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Φωτεινή Αραμπατζή εξελίχθηκε η ενημέρωση του διευθύνοντος συμβούλου της «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.», Χρήστου Παληού, για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου.

Η συνεδρίαση, που είχε ως αντικείμενο την κατάσταση στους σιδηροδρόμους και τα συστήματα ασφαλείας, πήρε γρήγορα έντονο πολιτικό χαρακτήρα, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να εξαπολύει ευθείες βολές κατά του Χρήστου Παληού, κατηγορώντας τον για κομματικό διορισμό και για ανεπαρκή τεκμηρίωση των απαντήσεών του.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι ο διευθύνων σύμβουλος δεν συνοδεύει τις τοποθετήσεις του για τα επίπεδα ασφάλειας των σιδηροδρόμων με τα απαραίτητα στοιχεία, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις για τα συστήματα που βρίσκονται σε λειτουργία.

Παληός: «Ο σιδηρόδρομος λειτουργεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια»

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Παληός ανέφερε ότι ο σιδηρόδρομος λειτουργεί σήμερα «με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια των τελευταίων ετών», υποστηρίζοντας ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή πολλαπλές δικλίδες προστασίας.

Όπως είπε, στο δίκτυο λειτουργούν ήδη πέντε δικλίδες ασφαλείας, ενώ σταδιακά προστίθενται και νέες. Για το σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS, σημείωσε ότι βρίσκεται σε λειτουργία σε όλο τον βασικό άξονα, με εξαίρεση το τμήμα από Λιανοκλάδι έως Κραννώνα.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι τα έργα στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel» αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το καλοκαίρι.

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά τις έντονες αντιδράσεις που είχε προκαλέσει στη Βουλή προηγούμενη αναφορά του Χρήστου Παληού για το ETCS. Τότε, η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ είχε σχολιάσει ότι «τρία χρόνια μετά τα Τέμπη, το σύστημα αυτόματης προστασίας συρμών είναι εκτός λειτουργίας».

Η αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου – Αραμπατζή

Τα πνεύματα οξύνθηκαν όταν η προεδρεύουσα Φωτεινή Αραμπατζή επιχείρησε να κλείσει τον κύκλο των παρεμβάσεων.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας την ότι επιτελεί «ρόλο συγκάλυψης», προκειμένου, όπως είπε, να μην απαντήσει ο διευθύνων σύμβουλος σε κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

Η ένταση επεκτάθηκε στη συνέχεια και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη συζήτηση να μετατρέπεται σε προσωπική και πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο βουλευτές.

Η Φωτεινή Αραμπατζή, απαντώντας στις αναφορές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, υποστήριξε ότι τόσο η ίδια όσο και ο Σπήλιος Λιβανός είναι «αθώοι και αρχειοθετημένοι» σε σχέση με την υπόθεση.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε σε υψηλούς τόνους: «Δεν κριθήκατε, σας προστάτευσε η ΝΔ».