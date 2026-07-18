Επίθεση κατά του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου αλλά και του Αλέξη Τσίπρα στους οποίους καταλόγισε σχέδιο διάλυσης του κόμματος εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή.

Έδωσε τα συγχαρητήριά του στην Ρένα Δούρου η οποία κέρδισε την εκλογή για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αν και σημείωσε ότι αποσύρθηκε προς χάρη της ενότητας και παρότι στην προηγούμενη εκλογή προέδρου είχε πάρει 34.000 ψήφους μελών του ΣΥΡΙΖΑ.

Είπε ακόμη ο Παύλος Πολάκης: «Πρέπει να πούμε αλήθειες και εδώ που φθάσαμε μόνο οι ξεκάθαρες και κρυστάλλινες κουβέντες μπορούν να δώσουν προοπτική στο χώρο. Κατ΄αρχήν κρατηθήκαμε όρθιοι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε κάποιους συντρόφους που ήταν πίσω από την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής της 7ης Ιουλίου που άλλαξε το παιχνίδι.

Έχουμε να αντιμετωπίσουμε σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό μας ο οποίος αποφάσισε (ενώ είναι απόλυτο δικαίωμα του) ότι δεν μπορώ με τον ΣΥΡΙΖΑ, κάνω rebranding και στήνω έναν άλλο μηχανισμό και ένα άλλο κόμμα.

Στήνει όμως κάτι που για να πάει καλά προϋποθέτει ότι εμείς διαλυόμαστε. Αν η ΕΛΑΣ πάρει 17% 18% ή 20% – να δούμε βέβαια γιατί δεν έχει πρόγραμμα, μέχρι στιγμής λένε αέρα κοπανιστό – αναδεικνύεται σε εναλλακτικό πόλο. Για να γίνει αυτό εμείς πρέπει να πάρουμε 1% να μην μπούμε στην βουλή. Αν εμείς πάρουμε 5%, το σενάριο δεν υλοποιείται. Μας λένε: “Έχουμε δικαίωμα να αδυνατίσουμε το μέτωπο απέναντι στον Μητσοτάκη”; Ποιος το αδυνατίζει; Εμείς που έχουμε μία ξεκάθαρη γραμμή για τα βασικά επίδικα της κοινωνίας ή αυτό που βλέπουμε από τον Κουτεντάκη και τον Σιακαντάρη; Ο Κουτεντάκης λέει ότι δεν έχουμε τα δημοσιονομικά περιθώρια. Ή τον Κουτεντάκη ή τον Στουρνάρα ακούς το ίδιο είναι».

Σημείωσε ότι η φιλοδοξία της Αριστεράς πρέπει να είναι η κατάκτηση της κυβερνητικής εξουσίας για να έχει την δυνατότητα να αλλάξει την ζωή των πολιτών. «Και αυτό να γίνει στον υπαρκτό ορίζοντα της ύπαρξης μας και όχι στην δευτέρα παρουσία. Θέλω στον υπαρκτό χρονικό ορίζοντα της ύπαρξής μας» ανέφερε και ξεκαθάρισε ότι θα συνταχθεί στην προσπάθεια υπό την προϋπόθεση ότι θα αγωνιστεί για το σχέδιο που περιγράφεται στις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ.