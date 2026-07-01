Η πολιτική διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία αποτελεί μια εθνικά ωφέλιμη στρατηγική με απτά αποτελέσματα, υποστήριξε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας όμως ότι «τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός».

«Η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική η οποία, από τη μία πλευρά, επιτρέπει την αποσυμπίεση κρίσεων και, από την άλλη, υπηρετεί σταθερά τα εθνικά συμφέροντα», τόνισε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Εξωτερικών.

«Θα είμαι σαφής. Η επιχείρηση η οποία έχει γίνει έτσι ώστε να έχουμε μια περισσότερο λειτουργική σχέση με την Τουρκία είναι, κατά την άποψή μου, μια ωφέλιμη εθνικά πολιτική και μια πολιτική η οποία έχει απτά αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Εξωτερικών αναγνώρισε, ωστόσο, ότι η βελτίωση του κλίματος δεν έχει οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο στα βασικά ζητήματα που χωρίζουν τις δύο πλευρές.

«Δεν έχει υπάρξει μια σημαντική βελτίωση σε ό,τι αφορά τα υποκείμενα μεγάλα ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών, και κυρίως την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών», είπε.

«Τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός. Εκείνο το οποίο θέλουμε είναι την ενίσχυση των δικών μας εθνικών θέσεων», υπογράμμισε.

Ο υπουργός Εξωτερικών απάντησε και σε όσους επικρίνουν τη συνέχιση του διαλόγου με την Άγκυρα, σημειώνοντας ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις μετά τη Μεταπολίτευση διατηρούσαν δίαυλο επικοινωνίας με την Τουρκία.

Μάλιστα, αναφέρθηκε ονομαστικά στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

«Όλες οι κυβερνήσεις της Μεταπολίτευσης συζητούσαν με την Τουρκία. Δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση η οποία να μη συζητεί με την Τουρκία», είπε, προσθέτοντας ότι ο κ. Σαμαράς συναντήθηκε δύο φορές με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας, ενώ πραγματοποιήθηκαν και έξι γύροι διερευνητικών επαφών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Και πολύ καλά έπραττε, όπως και όλες οι κυβερνήσεις. Το ζητούμενο, βεβαίως, είναι τι συμβαίνει όταν έχουμε μια κατάσταση συνομιλίας με την Τουρκία. Το 2014 καταγράφηκαν περίπου 2.500 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Οι παραβιάσεις υπήρχαν πάντα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συζητάς. Εκείνο που πρέπει να κάνεις είναι να υποστηρίζεις τα εθνικά συμφέροντα και να θέτεις τα δικά σου εθνικά επιχειρήματα με τρόπο ωφέλιμο».