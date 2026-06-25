Η κυβέρνηση παρακολουθεί πολύ στενά την πορεία των τιμών των καυσίμων είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Δέχθηκε αρκετές ερωτήσεις για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και επανέλαβε ότι όταν σε καλούν οι αρχές όποιος και αν είσαι πρέπει να ανταποκρίνεσαι, και επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα ειδικά για το θέμα των κόκκινων δανείων και υπενθύμισε τα πεπραγμένα του.

Ο κ. Μαρινάκης αναφερόμενος στη σκιώδη κυβέρνηση είπε: «καμία σκιώδης κυβέρνηση δεν μπορεί να σβήσει τα πεπραγμένα μιας κανονικής κυβέρνησης».

Για τις τιμές των καυσίμων

«Βλέπουμε μια αποκλιμάκωση, αλλά υπάρχει δρόμος. Αυτή τη στιγμή οι τιμές του πετρελαίου έχουν φτάσει στα επίπεδα προ κρίσης και περιμένουμε να φτάσουν οι αντίστοιχες τιμές στους καταναλωτές. Αναμένουμε το συντομότερο δυνατόν και παρακολουθούμε πολύ στενά».

Για Αβραμόπουλο

«Είναι μια πιο σύνθετη διαδικασία η οποία ακολουθείται σε κάθε περίπτωση. Δεν υπάρχει καμία κάλυψη από κανέναν. Ήδη έχει δηλώσει ο κ. Αβραμόπουλος ότι έχει ζητήσει να αρθεί η ασυλία του. Μέχρι να γίνουν όλες οι διαδικασίες δεν υπάρχει καμία εκτέλεση του εντάλματος. Ας μη βιαζόμαστε και ας μην καταδικάζουμε έναν άνθρωπο. Έχει δώσει τις απαντήσεις του ο κ. Αβραμόπουλος και φαίνονται πειστικές».

Για τις αιχμές που άφησε ο πρώην Επίτροπος: «Δεν μπορώ να κάνω τον ερμηνευτή αυτών των δηλώσεων. Ακολουθήθηκε στον ελάχιστο δυνατό τρόπο η διαδικασία. Απάντησε και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. ‘Όλα τα υπόλοιπα παρέλκουν. Η ΕΛΑΣ υπάγεται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη άρα απάντησαν οι αρμόδιοι και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης».

Για το αν θα είναι στα ψηφοδέλτια: «Η κατάθεση των ψηφοδελτίων αποτελεί μια απόφαση για κάθε πρόσωπο χωριστά του πρωθυπουργού».

Για την λογοδοσία: «Όσα έχει πει ο κ. Αβραμόπουλος ακούγονται και φαίνονται πειστικά. Ως προς την διαδικασία στις αρχές είναι αυτονόητο ότι όταν ζητούν κάτι οφείλουμε να ανταποκρινόμαστε. Και οι πολιτικοί και οι πολίτες. Όταν μας καλεί κάποιος για εξηγήσεις είτε ως μάρτυρες είτε ανωμοτί οφείλουμε εκ του νόμου να ανταποκριθούμε».

Για το αν έχουν επιπτώσεις στην εικόνα της ΝΔ όλα αυτά: «Σήμερα κλείνουμε 3 χρόνια από τις εκλογές του 2023. Η δεύτερη 4ετια είναι πάντοτε διαφορετική από την πρώτη αλλά πολλά από όσα λέτε αλλιώς ξεκίνησαν και αλλιώς κατέληξαν. Π.χ. για τα ξυλόλια και τα χαμένα βαγόνια. Άλλη ήταν η εικόνα για τους 11 κ+2 βουλευτές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το να βάζουμε στο τσουβάλι υποθέσεις που είναι ανοικτές ή υποθέσεις προσωπικών δεδομένων. Τη μεγαλύτερη πλάκα την έχουν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να είναι νέοι αλλά μπορούν να διαβάσουν. Εκπροσωπούν ένα κόμμα που οι υπουργοί του μπήκαν στη φυλακή. Όταν είσαι στο ΠΑΣΟΚ που «δίδαξε» ήθος δεν μπορείς να κουνάς το δάχτυλο. Θέλει ένα μέτρο. Το αν μια υπόθεση βαραίνει την κυβέρνηση το βλέπουμε όταν κάνουμε ταμείο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε χρέος και καθήκον να δίνουμε απαντήσεις».

Για τα «κόκκινα δάνεια»

«Όταν ανέλαβε η κυβέρνηση τα κόκκινα δάνεια ήταν στο 43,6% και τώρα είναι στο 3%. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα πλέγμα προστασίας που έχει αποτέλεσμα. Φτάσαμε έως εκεί που μπορούσαμε ίσως και λίγο παραπάνω. Αυτό που ζητάει η αντιπολίτευση δεν μπορεί να γίνει γιατί οι υποθέσεις αυτές έχουν κριθεί από τη δικαιοσύνη. Η αντιπολίτευση το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να λαϊκίζει. Ο κ. Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός που ήρε την προστασία της Α κατοικίας, έφερε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και τα funds».

Για την σκιώδη κυβέρνηση Τσίπρα

«Είναι λογικό να σχηματίζεται ένα τέτοιο σχήμα. Και δημοσκοπικά φαίνεται ότι είναι δεύτερος. Υπάρχει μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Ο κ. Τσίπρας είναι ο πρώτος πολιτικός που έχει και σκιώδη κυβέρνηση και ως πρωθυπουργός είχε και κανονική κυβέρνηση. Η μεγάλη διαφορά της πρώτης με τη δεύτερη είναι ότι η κανονική κυβέρνηση του κ. Τσίπρα με τη δική του υπογραφή φαρδιά πλατιά μας κόστισε περίπου 120 δισ. ως κράτος, 30 νέους ή αυξημένους φόρους κάτι χιλιάδες αποφυλακίσεις βαρυποινιτών ή εγκληματιών και ότι η χώρα βρέθηκε τελευταία σε όλους τους δείκτες σε ρυθμούς ανάπτυξης. Μια σκιώδης κυβέρνηση όσο καλές προθέσεις και να υπάρχουν που αμφιβάλλω γιατί όσο βγαίνουν και μιλάνε τόσο αναιρούν ο ένας τον άλλον, καμία σκιώδης κυβέρνηση δεν μπορεί να σβήσει τα πεπραγμένα μιας κανονικής κυβέρνησης».