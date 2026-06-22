Για την πορεία της πλατφόρμας «PosoKanei» μίλησε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ενώ αναφέρθηκε και στις επόμενες ψηφιακές παρεμβάσεις της κυβέρνησης.

Όπως είπε ο υπουργός μιλώντας στην ΕΡΤ, περισσότεροι από 250.000 μοναδικοί χρήστες έχουν ήδη αξιοποιήσει την εφαρμογή σύγκρισης τιμών, ενώ δρομολογούνται βελτιώσεις και νέα εργαλεία για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στη συνέχεια, τόνισε ότι η εφαρμογή «δεν πρόκειται από μόνη της να λύσει το θέμα της ακρίβειας», αλλά αποτελεί «ένα πολύ καλό εργαλείο στα χέρια του καταναλωτή» δίνοντας τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών μεταξύ σούπερ μάρκετ και καλύτερης οργάνωσης των αγορών.

Απαντώντας σε παρατηρήσεις χρηστών, ο υπουργός προανήγγειλε βελτιώσεις, όπως η δυνατότητα να εμφανίζονται τα προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα σε κάθε σούπερ μάρκετ, ώστε να γίνεται πιο ακριβής σύγκριση τιμών.

Η πλατφόρμα αναπτύχθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης, με τη λειτουργία της να εποπτεύεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς, ενώ το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνδράμει τεχνικά, εξήγησε.

Νέα ενότητα για την πορεία των αιτημάτων

Μία από τις σημαντικότερες νέες λειτουργίες είναι η δημιουργία ειδικής ενότητας, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την πορεία των αιτημάτων τους προς το Δημόσιο.

Μέσα από αυτή, οι χρήστες θα ενημερώνονται για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεσή τους, τον αρμόδιο υπάλληλο που τη χειρίζεται, καθώς και τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσής της.

«Με έναν μοναδικό αριθμό αιτήματος θα μπορείς να αναζητήσεις τα πάντα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ενισχύεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από το Δημόσιο, με τον πολίτη να υποβάλλει μία υπεύθυνη δήλωση και τις υπηρεσίες να αναλαμβάνουν τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων.

Αναβαθμίζεται ο ψηφιακός βοηθός

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με ευρωπαϊκή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης για την αναβάθμιση του ψηφιακού βοηθού, στοχεύοντας στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και στην απλούστευση της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες.

Μέσω των νέων δυνατοτήτων που θα ενσωματωθούν, οι πολίτες θα μπορούν να συνομιλούν με το σύστημα σε φυσική γλώσσα και να λαμβάνουν άμεσες και ακριβείς απαντήσεις για διαδικασίες, αιτήματα και υπηρεσίες του Δημοσίου.

Ψηφιακή ταυτοποίηση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών

Στις παρεμβάσεις που εξετάζονται περιλαμβάνεται και η θέσπιση συστήματος επαλήθευσης ηλικίας για τους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, με στόχο την ασφαλέστερη χρήση τους και την τήρηση των προβλεπόμενων ηλικιακών ορίων.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός, η πρόσβαση στη συσκευή θα γίνεται μόνο μετά από επιβεβαίωση της ηλικίας του χρήστη μέσω ειδικής εφαρμογής, ώστε να διασφαλίζεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις που θα ορίζει το νέο πλαίσιο.

Στο 99% η κτηματογράφηση

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην πορεία του Κτηματολογίου σημειώνοντας ότι η κτηματογράφηση έχει πλέον φτάσει στο 99%, με το εναπομείναν ποσοστό να αφορά κυρίως περιοχές όπως το Βόρειο Αιγαίο και η Κέρκυρα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι σχετικές υποδομές έχουν ήδη μεταφερθεί στο cloud, γεγονός που ενισχύει την ταχύτητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών, ενώ τόνισε πως απομένει σημαντική προσπάθεια για τη διόρθωση λαθών και τη μείωση των καθυστερήσεων, με στόχο την πλήρη ολοκλήρωση του έργου έως το 2027.