Την πρόθεσή του να προχωρήσει σε νέα νομοθετική παρέμβαση για την απαγόρευση προϊόντων που ψεκάζονται με χημικές ουσίες και προορίζονται για κάπνισμα γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πριν λίγες μέρες απαγορεύσαμε τον ψεκασμένο με χημικά ανθό βιομηχανικής κάνναβης, διότι ήταν μεγάλο πρόβλημα για την δημόσια Υγεία. Στην επιτροπή της Βουλής ένας από τους εκπροσώπους αυτών των προϊόντων είχε επί λέξει: “αν μας απαγορεύσετε την κάνναβη θα ψεκάζουμε το χαμομήλι”… κάποιοι το θεώρησαν αστείο».

«Σήμερα έλαβα αυτό το μήνυμα: “Όπως καταλαβαίνετε κύριε υπουργέ η αγορά των ψεκασμένων δεν σταματάει με την απαγόρευση κυκλοφορίας την βιομηχανικής κάνναβης. Αυτοί οι τρελοί πουλάνε τώρα χαμομήλι και λεβάντα ψεκασμένα με άγνωστες χημικές ουσίες“».

«Καταθέτω άμεσα τροπολογία για να απαγορεύονται τα πάντα από όσα ψεκασμένα καπνίζονται. Τα προϊόντα αυτά έχουν ναρκωτική δράση προσέξτε τα παιδιά σας», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ανάρτησή του.