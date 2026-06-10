Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» έκανε ο Βαγγέλης Περρής, όπου μίλησε για την τηλεόραση και για τη δικαστική διαμάχη της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή με τον ΣΚΑΪ. Υπενθυμίζεται ότι ο δημοσιογράφος βρίσκεται στο πλευρό τους ως μάρτυρας υπεράσπισης.

«Ήταν η σεζόν που πολλοί τενεκέδες έκαναν θόρυβο. Πολλά πλακώματα, παράπονα, ήταν τόσο βαρετό. Σαφέστατα και είναι άκομψο να κόβεται οποιαδήποτε εκπομπή. Νομίζω ότι προσμένουν παραπάνω πράγματα τα οποία έχουν επιλέξει και τελικά αποδεικνύεται ότι δεν τραβάει. Στην ουσία δεν είναι ότι δεν τραβάει το προϊόν, αλλά η επιλογή τους. Πρώτα πρέπει να κάνουν κριτική αυτοί που το επέλεξαν και μετά να πάρουν το μαχαίρι στο χέρι και να αρχίσουν να κόβουν», είπε αρχικά ο Βαγγέλης Περρής για τη φετινή τηλεοπτική χρονιά.

Για την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή, ο Βαγγέλης Περρής σημείωσε: «Το θεωρώ υποχρέωσή μου να βρίσκομαι δίπλα στους συναδέλφους που αντιμετωπίζουν την εργοδοτική αυθαιρεσία. Το καθήκον μου ήταν να βρεθώ εκεί και να πω το πώς κανονικά λειτουργεί η τηλεόραση και πώς λειτούργησε στην περίπτωσή τους. Περιμένουμε με αγωνία την απόφαση που ελπίζω να δώσει τη θέση της στη χαρά. Όσοι έχουν ζήσει τον ΣΚΑΪ από μέσα, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν σύλλογο. Πρόεδρο προτείνω να βάλουμε την Αθηναϊδα Νέγκα, όπου της ζήτησαν να γυρίσει γρήγορα αφού είχε γεννήσει. Γύρισε στη μια εβδομάδα και μετά της είπαν ότι απολύεται».