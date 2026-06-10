Η Μαρίνα Σταυράκη έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους και απάντησε στις φήμες που τη θέλουν να έχει δεχτεί πρόταση γάμου από τον Τούρκο σύντροφό της.

«Παιδιά αφήστε να ζήσουμε, να αναπνεύσουμε, να περάσουμε όμορφα και όλα θα έρθουν με τον καιρό τους. Δεν ξέρω ποιος γράφει τι, έχουν ακουστεί πολλά. Το θέμα είναι ότι είμαστε πολύ καλά, περνάμε όμορφα. Η ζωή είναι carpe diem. Να περνάμε καλά, να ερωτευόμαστε, να χαιρόμαστε, να ταξιδεύουμε», είπε αρχικά η Μαρίνα Σταυράκη.

«Τι έχει να μου πει εμένα ένας γάμος; Έχω κάνει τον γάμο μου, έχω κάνει το παιδί μου. Εμένα με ενδιαφέρει να έχω έναν άνθρωπο, που δόξα τω Θεώ τα έχει όλα αυτά, είναι δίπλα μου, περνάμε όμορφα και να κάνουμε τα ταξίδια μας. Δεν είναι αυτοσκοπός ο γάμος», πρόσθεσε στη συνέχεια.