Η παράσταση που τραβά αρχικά το ενδιαφέρον από τον τίτλο και μόνο: «Τα Κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα, τράβηξε το ενδιαφέρον και του κοινού, καθώς αγγίζει με σεβασμό και ουσία σημαντικά κοινωνικά ζητήματα, όπως η έμφυλη βία, τα στερεότυπα, και η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων που όλο και περιορίζεται, όσο αυξάνεται ο ρυθμός σκρολαρίσματος σε μια οθόνη.

Έτσι, μετά την επιτυχία και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, της πρώτης σεζόν, «Τα Κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο», επιστρέφουν τη νέα θεατρική σεζόν για λίγες μόνο παραστάσεις, από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο «Μικρός Κεραμεικός».

Λίγα λόγια για το έργο

Τρεις άνθρωποι (ένα κορίτσι 12 ετών, μια νεαρή γυναίκα και ένας μεσήλικας) επέβαιναν στο ίδιο όχημα, γεγονός για το οποίο οι οικείοι τους δεν ήταν ενημερωμένοι. Έπειτα από ένα σοβαρό αυτοκινητιστικό ατύχημα, μεταφέρονται στα επείγοντα, και οι συγγενείς τους στην αίθουσα αναμονής ξεδιπλώνουν την υπόθεση. Πώς βρέθηκαν αυτοί οι τρεις άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι μέσα στο ίδιο αυτοκίνητο; Άγνωστες πτυχές από τις ζωές τους έρχονται στο φως, αποκαλύπτοντας κρυφές σχέσεις και ψυχολογικές πληγές. Ένα τροχαίο στέκεται η αφορμή για να διερευνηθούν βαθιά οικογενειακά θέματα, να δοκιμαστούν οι χρόνιες δομημένες σχέσεις, και να αμφισβητηθούν όλα τα κοινωνικά στερεότυπα.

Ο σκηνοθέτης, Αποστόλης Ψαρρός σημειώνει για την παράσταση: «Στην εποχή που οι τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών πραγματοποιούν άλματα μπροστά, παράλληλα, η ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Παρατηρούμε συνεχώς αναρτήσεις μέσω των social με τα παιδιά μας, τους γονείς μας, τον σύντροφό μας. Ωστόσο, αυτή η επίδειξη ευτυχίας δεν συνάδει απαραίτητα και με το πόσο γνωρίζουμε πραγματικά τους οικείους μας. Αγνοούμε απλά πράγματα, από τα χόμπι -βλέπε ποδόσφαιρο- μέχρι το πώς δρά και νιώθει και σκέφτεται ο άνθρωπός μας. Αυτή η άγνοια, μας οδηγεί δυστυχώς σε ολοένα και πιο επικίνδυνα μονοπάτια. Κοντολογίς , αντί να βρούμε την φυσική μας τάση προς το φως, ψάχνουμε με κάθε τρόπο να βυθιστούμε στο σκοτάδι»…

Η παράσταση είναι αφιερωμένη σε όσα έπρεπε να ειπωθούν και δεν ειπώθηκαν ποτέ.

Ταυτότητα παράστασης

Συγγραφέας: Μάρτα Μπουτσάκα

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ, Δημήτρης Ψαρράς

Σκηνοθεσία/ σκηνική εγκατάσταση/φωτισμοί: Αποστόλης Ψαρρός

Φωτογραφίες: Γιώργος Σαββουλίδης

Παίζουν οι ηθοποιοί: Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη, Αποστόλης Ψαρρός

Παραστάσεις: Από 5 Οκτωβρίου 2026 και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15

Διάρκεια: 80΄

Εισιτήρια: ticketsmaster.gr

Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Ευμολπιδών 13 Αθήνα (Στάση μετρό Κεραμεικός)

τηλ:210 3454831