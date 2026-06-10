Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Τετάρτη 10/6 η κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου με αποτέλεσμα οι οδηγοί να πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

Με προβλήματα διεξάγεται η κίνηση στον Κηφισό τόσο στην άνοδο από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Χαλκηδόνα όσο και στην κάθοδο με την ταλαιπωρία να είναι τεράστια.

Παράλληλα καθυστερήσεις υπάρχουν στην κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας και ειδικότερα στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα όπως επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Χαλανδρίου.

Επίσης σημειωτόν κινούνται τα οχήματα και στην παραλιακή.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 10, 2026

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.