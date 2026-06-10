Σημαντική είναι η μείωση που καταγράφεται στην κατανάλωση κρέατος στην Ελλάδα, καθώς ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά παίρνουν την απόφαση να περιορίσουν τις αγορές τους λόγω της ακρίβειας.

Όπως επισημαίνει έρευνα του ΟΠΑ, το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι μειώνουν την κατανάλωση κρέατος αυξήθηκε στο 45% το 2026, από 36% το 2025, καταγράφοντας έντονη ανοδική τάση μέσα σε ένα έτος.

Οι τιμές στο μοσχάρι συνεχίζουν την ανοδική πορεία, με αύξηση της τάξης του 19,2% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω το κόστος διατροφής.

Πόσο κοστίζει το κρέας

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 10/6 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» η πορεία των τιμών στο μοσχαρίσιο κρέας δείχνει σταθερή άνοδο την τελευταία δεκαετία, καθώς από 10–12 ευρώ το κιλό το 2016, διαμορφώθηκε στα 14–15 ευρώ την περίοδο 2020–2021, στα 15,50–17 ευρώ το 2023 και εκτιμάται ότι το 2026 κινείται πλέον μεταξύ 20 και 25 ευρώ το κιλό.

Παράλληλα, διαμορφώνονται σημαντικές διαφοροποιήσεις και στις τιμές άλλων ειδών κρέατος, με το χοιρινό να κυμαίνεται από 5 έως 9 ευρώ το κιλό, το αρνί και το κατσίκι από 12 έως 16 ευρώ και το κοτόπουλο από 4,50 έως 7 ευρώ το κιλό.