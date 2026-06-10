Σε συναγερμό βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ. καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 10/6 βρίσκεται σε εξέλιξη, σε περιοχές της Αττικής, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, με τη συνδρομή ΟΠΚΕ και ΕΚΑΜ, για την αποδόμηση εγκληματικής οργάνωσης η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός και έχουν ανευρεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσιγγίων.

Οι αναζητήσεις και οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.