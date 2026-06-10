Η μάχη για μια βιτρίνα στους πιο εμπορικούς δρόμους της Αθήνας όχι μόνο δεν έχει κοπάσει, αλλά γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Παρά τα υψηλά ενοίκια, τη γενικότερη αβεβαιότητα στην οικονομία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το λιανεμπόριο διεθνώς, οι μεγάλες αλυσίδες εξακολουθούν να αναζητούν χώρο στην ελληνική αγορά, με την οδό Ερμού να διατηρεί αδιαμφισβήτητα τον τίτλο της ακριβότερης εμπορικής πιάτσας της χώρας.

Η εικόνα που καταγράφουν οι σύμβουλοι ακινήτων δείχνει ότι η Αθήνα παραμένει ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για διεθνή brands που σχεδιάζουν την επέκτασή τους στην Ελλάδα. Η αυξημένη τουριστική κίνηση, η ενίσχυση της κατανάλωσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και κυρίως η περιορισμένη διαθεσιμότητα ποιοτικών καταστημάτων δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και η ζήτηση δεν υποχωρεί.

Σύμφωνα με την ανάλυση «Athens Global Cities – Retail Guide» της Cushman & Wakefield Proprius, η οδός Ερμού εξακολουθεί να αποτελεί το απόλυτο σημείο αναφοράς για το λιανεμπόριο. Τα μισθώματα για καταστήματα περίπου 200 τετραγωνικών μέτρων φτάνουν ακόμη και τα 315 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα, επίπεδα που κατατάσσουν τον εμπορικό δρόμο της Αθήνας μεταξύ των ακριβότερων της Ευρώπης.

Ακριβώς πίσω ακολουθεί το Κολωνάκι και ειδικότερα η ευρύτερη περιοχή της Βουκουρεστίου, όπου τα ενοίκια αγγίζουν τα 310 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Παρά το υψηλό κόστος, οι διαθέσιμοι χώροι παραμένουν ελάχιστοι, γεγονός που διατηρεί ισχυρή τη διαπραγματευτική θέση των ιδιοκτητών.

Η δυναμική της αγοράς αποτυπώνεται και στις νέες αφίξεις γνωστών διεθνών σημάτων. Στην Ερμού και στο κέντρο της Αθήνας έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους ή σχεδιάζουν την επέκτασή τους εταιρείες όπως οι COS, ARKET, Pandora, Under Armour, Grand Optical, Kamalion και Parfois. Στο Κολωνάκι έχουν επιλέξει παρουσία οίκοι όπως οι Jimmy Choo, Michael Kors, Chloe, Boggi Milano και Golden Goose, ενώ στη Γλυφάδα συνεχίζονται οι νέες μισθώσεις από εταιρείες που επιδιώκουν ισχυρό αποτύπωμα στη νότια αγορά.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στους εμπορικούς δρόμους. Σημαντική κινητικότητα παρατηρείται και στα μεγάλα εμπορικά κέντρα της Αττικής, τα οποία εξακολουθούν να συγκεντρώνουν υψηλή επισκεψιμότητα. Το συνολικό απόθεμα οργανωμένων εμπορικών κέντρων στην Ελλάδα έφτασε στα τέλη του 2025 τα 554.250 τετραγωνικά μέτρα εκμισθώσιμης επιφάνειας, με σχεδόν το 60% να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Στα malls, τα υψηλότερα μισθώματα καταγράφονται στο The Mall Athens, όπου οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 100 και 160 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Το εμπορικό κέντρο, μετά τις πρόσφατες ανακαινίσεις, έχει προσελκύσει νέους μισθωτές και ανανεώνει σταδιακά το εμπορικό του μείγμα. Αντίστοιχα, στο Golden Hall τα ενοίκια κινούνται από 80 έως 130 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ η είσοδος της Lululemon θεωρείται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες κινήσεις της περιόδου.

Παρά τη ζήτηση, οι δυνατότητες δημιουργίας νέων μεγάλων εμπορικών χώρων παραμένουν περιορισμένες. Η έλλειψη κατάλληλων οικοπέδων και οι πολεοδομικοί περιορισμοί λειτουργούν ανασταλτικά για νέες αναπτύξεις. Για τον λόγο αυτόν, το έργο του Ελληνικού συγκεντρώνει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από την αγορά.

Το The Ellinikon Mall, που αναπτύσσεται από τη Lamda Development, αποτελεί ουσιαστικά τη μοναδική νέα μεγάλη επένδυση στον τομέα των εμπορικών κέντρων που βρίσκεται σήμερα σε φάση υλοποίησης. Η ολοκλήρωσή του αναμένεται το 2029, ενώ ήδη καταγράφεται ισχυρό ενδιαφέρον από διεθνείς αλυσίδες για τη μελλοντική τους παρουσία στο συγκρότημα. Παράλληλα, το Riviera Galleria έχει ήδη προσελκύσει σημαντικό αριθμό προμισθώσεων, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες για την εμπορική δυναμική της μεγάλης αστικής ανάπλασης.

Η ανθεκτικότητα της αγοράς αποτυπώνεται και στις επενδυτικές συναλλαγές. Μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν συμφωνίες ύψους 534 εκατ. ευρώ στον τομέα των εμπορικών ακινήτων. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού προήλθε από τη συμφωνία μεταξύ της Prodea Investments και της Εθνικής Τράπεζας για χαρτοφυλάκιο 100 καταστημάτων, αξίας άνω των 510 εκατ. ευρώ.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η πορεία του λιανεμπορίου θα συνεχίσει να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, την ιδιωτική κατανάλωση και την παρουσία νέων διεθνών σημάτων. Με τους διαθέσιμους χώρους να παραμένουν περιορισμένοι και τις μεγάλες αλυσίδες να επιδιώκουν όλο και πιο εντυπωσιακά καταστήματα-ναυαρχίδες, η αγορά δείχνει να εισέρχεται σε μια νέα φάση όπου η εμπειρία του καταναλωτή και η ποιότητα της τοποθεσίας θα καθορίζουν περισσότερο από ποτέ την αξία κάθε εμπορικού ακινήτου