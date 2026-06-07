Στην Κύπρο μεταβαίνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προκειμένου να λάβει μέρος στις εργασίες της Άτυπης Συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται στη Λευκωσία.

Το πρόγραμμα του Έλληνα υπουργού ξεκινά απόψε, Κυριακή 7 Ιουνίου, με την παρουσία του στο προγραμματισμένο δείπνο εργασίας των Ευρωπαίων ομολόγων του.

Η ατζέντα της Άτυπης Συνόδου και η ρήτρα συνδρομής

Οι κύριες εργασίες της συνόδου θα πραγματοποιηθούν το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου, με τους υπουργούς να επικεντρώνονται σε ζητήματα γεωπολιτικής σταθερότητας. Κατά την Άτυπη Σύνοδο, αύριο το πρωί, Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι υπουργοί Άμυνας αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων για τις υφιστάμενες και αναδυόμενες προκλήσεις ασφαλείας, τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την Ουκρανία, καθώς και για θέματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Στο δεύτερο σκέλος της ημέρας, η συζήτηση θα εξειδικευτεί γύρω από τον στρατηγικό σχεδιασμό της Ένωσης. Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας, στο οποίο οι υπουργοί Άμυνας θα ανταλλάξουν απόψεις επί των αμυντικών διαστάσεων της υπό κατάρτιση Στρατηγικής Ασφάλειας, εστιάζοντας κυρίως στην προώθηση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην συμβολή της Ε.Ε. στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών λήψης αποφάσεων και στην επιχειρησιακή εφαρμογή του άρθρου 42 (7) της ΣΕΕ (ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής).

Οι συναντήσεις με Χριστοδουλίδη και Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο

Πέρα από το καθαρά ευρωπαϊκό πλαίσιο των επαφών, ο Έλληνας υπουργός θα πραγματοποιήσει και διμερείς συναντήσεις υψηλού επιπέδου στο νησί. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κύπρο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα γίνει δεκτός το απόγευμα της Δευτέρας από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο και θα επισκεφθεί τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου Γεώργιο, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου