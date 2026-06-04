Πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε το πρωί της Πέμπτης 4/6 ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης τονίζοντας πως δεν υπάρχει αξιοπιστία στο πρόσωπό του ενώ τον χαρακτήρισε «επανάληψη του 2023».

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης είπε «το περιεχόμενο το ψάχνουμε όλοι στον κ. Τσίπρα, μέχρι τώρα ακούμε γενικές διακηρύξεις και εύκολα λόγια. Θεωρώ ότι όσα είπε στο Θησείο είναι επανάληψη του 2023. Άκουσα την ομιλία και ήταν σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα».

«Για να μπορέσει να υπάρξει ελπίδα για τον κόσμο και την κοινωνία που αντιμετωπίζει μεγάλη δυσκολία, χρειάζονται απαντήσεις πολιτικές που εμπεριέχουν και ρήξεις και μια άλλη οπτική και να μην προσπαθούμε να τσαλαβουτούμε δεξιά και αριστερά για να τα έχουμε καλά και με τα σαλόνια και με όσους δυσκολεύονται» επεσήμανε.

«Ο κ. Τσίπρας δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος στην πολιτική, έχει επικοινωνιακό χάρισμα»

«Δεν υπάρχει αξιοπιστία, εκεί έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023, εκεί χάνει και σήμερα, δεν βοηθάει αυτή η μεταγραφολογία» πρόσθεσε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς.

«Ο κ. Τσίπρας δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος στην πολιτική, έχει επικοινωνιακό χάρισμα, αλλά αμφισβητώ αν αρκεί αυτό για να προκαλέσει την αλλαγή που χρειάζεται η κοινωνία ή αν αντιθέτως εγκλωβίζεται ένας κόσμος προοδευτικός σε μια κατεύθυνση που παγιδεύει» δήλωσε χαρακτηριστικά κλείνοντας.