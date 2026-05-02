Στο Ναύπλιο βρίσκεται η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, με αφορμή την επίσημη έναρξη του 11ου Mediterranean Yacht Show, μιας από τις σημαντικότερες διοργανώσεις θαλάσσιου τουρισμού στη Μεσόγειο.

Η υπουργός αναμένεται να εγκαινιάσει τη διοργάνωση το απόγευμα του Σαββάτου, αναδεικνύοντας τη σημασία της για την προβολή της Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού στον τομέα του yachting.

Κατά την παραμονή της στην πόλη, η κ. Κεφαλογιάννη είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί εμβληματικά σημεία του Ναυπλίου, πραγματοποιώντας περιήγηση μαζί με τα παιδιά της στο ιστορικό κέντρο.

Μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιέγραψε την εμπειρία της, κάνοντας αναφορά στην Ακροναυπλία, από όπου θαύμασε την πρώτη πρωτεύουσα του σύγχρονου ελληνικού κράτους, καθώς και στα ιστορικά δρομάκια, τα αρχοντικά της πόλης και σημαντικούς ναούς, όπως τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, όπου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας.

Η επίσκεψή της ολοκληρώθηκε με στάση στην πλατεία Συντάγματος, έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς χώρους του ιστορικού κέντρου. Η παρουσία της Υπουργού στο Ναύπλιο υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στην ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού, όπως το yachting, αλλά και στην ανάδειξη του πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματος της χώρας.

Η ανάρτηση της Όλγας Κεφαλογιάννη

Ναύπλιο. Ξεκινώντας από το κάστρο της Ακροναυπλίας θαυμάσαμε την πρώτη πρωτεύουσα του σύγχρονου ελληνικού κράτους από ψηλά.

Στη συνέχεια περπατήσαμε στις δρομόσκαλες, στα αρχοντικά των οπλαρχηγών και πρωτοστατών της Ελληνικής Επανάστασης αλλά και στις εκκλησίες της παλιάς πόλης: τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος (έξω από τον οποίο δολοφονήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 1831 ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας), τον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου, τον Ιερό Ναό Παναγίας και τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Καταλήξαμε στην πλατεία Συντάγματος.