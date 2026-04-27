«Καμπανάκι» για ελλείψεις καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του πολέμου που μαίνεται στη Μέση Ανατολή έκρουσε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης συνέντευξης την Δευτέρα 27/4.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Αταίριαστοι» ο Ευρωπαίος Επίτροπος για Μεταφορές και Τουρισμό Απόστολος Τζιτζικώστας είπε: «Η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί με τον πόλεμο και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ δεν είναι καλή. Καύσιμα υπάρχουν, βέβαια πρέπει να συνυπολογίσει κανείς ότι οι τιμές έχουν εκτοξευτεί – έχουν περισσότερο από υπερδιπλασιαστεί – με αποτέλεσμα αυτήν τη στιγμή πάρα πολλές αεροπορικές εταιρείες να σταματούν τα δρομολόγια, τα οποία ακόμα και πριν τον πόλεμο δεν έβγαιναν οικονομικά».

«Υπολογίστε ότι το 40% του κόστους λειτουργίας ενός αεροσκάφους είναι τα καύσιμά του. Σε αυτήν τη φάση δεν αντιμετωπίζουμε ελλείψεις καυσίμων, αντιμετωπίζουμε όμως τεράστιο ζήτημα με την αύξηση των τιμών των αεροπορικών καυσίμων. Αυτό δεν σημαίνει ότι – αν ο πόλεμος συνεχιστεί και δεν υπάρξει κάποια λύση – μετά τον Ιούνιο δεν θα αρχίσουν να εμφανίζονται προβλήματα, ακόμη και έλλειψης», υπογράμμισε.

«Αν όμως ο πόλεμος και η αστάθεια στην περιοχή συνεχιστεί και το Στενό του Ορμούζ δεν ανοίξει μέχρι τον Ιούνιο, τότε θα αρχίσουν να στενεύουν τα πράγματα»

«Αυτήν τη στιγμή επαναλαμβάνω δεν υπάρχει ζήτημα έλλειψης – άνω του 80% από τα αεροδρόμια μάς το λέει. Αν όμως ο πόλεμος και η αστάθεια στην περιοχή συνεχιστεί και το Στενό του Ορμούζ δεν ανοίξει μέχρι τον Ιούνιο, τότε θα αρχίσουν να στενεύουν τα πράγματα. Θα έχουμε ακυρώσεις πτήσεων το επόμενο διάστημα – ήδη το βλέπουμε – αυτές όμως συνδέονται με το κόστος και όχι με την έλλειψη καυσίμων» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Έλλειψη στα καύσιμα θα αργήσουμε να δούμε στην Ευρώπη, με την έννοια ότι έχουμε και τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης. Με τα μέτρα που ανακοινώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πλέον τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να μας κοινοποιούν καθημερινά τα διαθέσιμα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, ώστε να ξέρουμε πού και πόσα βρίσκονται ανά πάσα στιγμή. Αν δούμε ότι η αγορά στενεύει μετά τον Ιούνιο, θα απελευθερώνουμε τα αποθέματα αυτά, αρκεί αυτή η αποδέσμευση να γίνεται με τρόπο που να μην δημιουργεί περισσότερα προβλήματα» σημείωσε κλείνοντας.