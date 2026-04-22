Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση που προκάλεσαν οι δηλώσεις περί «πειραγμένων εκλογών» του 2023, με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη να επανέρχεται και να δίνει τη δική του ερμηνεία, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει όσα είπε και να απαντήσει στις έντονες αντιδράσεις.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο ίδιος ξεκαθάρισε τη θέση του, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μίλησα ποτέ για νοθεία, αλλά για αλλοίωση συνειδήσεων», επιχειρώντας να διαχωρίσει τη στάση του από τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν.

Ο κ. Αρβανίτης υποστήριξε ότι το περιεχόμενο των δηλώσεών του ήταν σαφές, εξηγώντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο διατυπώθηκαν. «Το τι εννοώ είναι σαφές», όπως δήλωσε. «Εκείνο που ξεκίνησε την ιστορία της συνέντευξης είναι ότι ο αντιπρόεδρος της ΝΔ προσπαθεί να μειώσει την αξία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελείας, μιλώντας για εκβιασμούς. Το δεύτερο που είχα πει είναι ότι η κυβέρνηση είχε 2 βραχίονες: ο ένας παρακολουθούσε, ο άλλος μοίραζε κρατικό χρήμα. Η Δικαιοσύνη έχει παρέμβει στο πώς διενέμετο το κρατικό χρήμα. Αυτό δεν δημιουργεί αλλοίωση συνειδήσεων στον δρόμο προς τις κάλπες;».

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, επιχείρησε να ερμηνεύσει τη φράση «πειραγμένες εκλογές», δίνοντας πολιτική διάσταση στον όρο. Όπως ανέφερε, «δημιουργώ συνθήκες αλλαγής συνειδήσεων». Παράλληλα, έκανε αναφορά σε στοιχεία δικογραφίας, επισημαίνοντας: «Η δικογραφία μιλάει για εγκληματική οργάνωση με κάθετη δομή. Πόσους υπουργούς έχει αλλάξει η ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πόσους Διευθυντές και Γενικούς Γραμματείς; Ποιανού ήταν αυτές οι επιλογές; Του κ. Μητσοτάκη. Στο Predator πώς ήταν η δομή; Κάθετη. Ποιος είχε πάρει την ΕΥΠ στο γραφείο του; Ο κ. Μητσοτάκης. Ποιον είχε βάλει αρχηγό της ΕΥΠ; Τον κ. Κοντολέων. Γιατί άλλαξε τον νόμο και έβαλε τον κ. Κοντολέων που δεν είχε τότε τα προσόντα; Ποιον είχε ακόμα υπεύθυνο στο γραφείο του; Τον ανιψιό του».

Κλείνοντας, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συνόψισε την πολιτική του εκτίμηση, επιμένοντας στις αιχμές του για τον τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησης: «Σας εξηγώ λοιπόν πολιτικά: είχαν δημιουργήσει έναν μηχανισμό τέτοιον ο οποίς ουσιαστικά προσπαθούσε να αλλοιώσει τις συνειδήσεις των πολιτών και αυτό κάνει ακόμα».