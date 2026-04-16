Για ακόμη μία φορά μέσα σε διάστημα μόλις δύο ημερών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο στενός του συνεργάτης, Γιώργος Μυλωνάκης.

Πρόκειται για την τρίτη παρουσία του πρωθυπουργού στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που υπογραμμίζει το προσωπικό ενδιαφέρον του για την κατάσταση της υγείας του συνεργάτη του.

Στο μεταξύ, επισκέψεις από φίλους, συνεργάτες, υπουργούς, βουλευτές και στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, δέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Στον «Ευαγγελισμό» βρέθηκαν σήμερα, μεταξύ άλλων, οι Άδωνις Γεωργιάδης, Σταύρος Καλαφάτης, Λίνα Μενδώνη, Μάριος Θεμιστοκλέους, Κώστας Κατσαφάδος, Ειρήνη Αγαπηδάκη, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Χρήστος Ζωγράφος, η Μάρα Ζαχαρέα.