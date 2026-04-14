Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη πολιτικά συγκυρία, η Βουλή ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια συζήτηση υψηλών τόνων που αναμένεται να αναδείξει με ένταση ζητήματα θεσμών, διαφάνειας και διαχείρισης δημόσιου χρήματος. Η αναβληθείσα προ ημερησίας διάταξης συζήτηση, που είχε αιτηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, επανέρχεται στο προσκήνιο, με αιχμή τόσο το θέμα των υποκλοπών και του κράτους δικαίου όσο και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Η διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης, καθώς τα δύο αυτά ζητήματα παραμένουν στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης.

Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής, Γιώργος Βρεττάκος, τοποθετήθηκε μιλώντας στο Mega σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιχειρώντας να δώσει μια διαφορετική διάσταση στις καταγγελίες. Όπως σημείωσε, πολλές από τις περιπτώσεις που εξετάζονται σχετίζονται με τη διαβίβαση αιτημάτων πολιτών από βουλευτές, μια πρακτική που, όπως υποστήριξε, αποτελεί θεσμική υποχρέωση και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ποινικά κολάσιμη, εφόσον αφορά νόμιμες διεκδικήσεις.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια υπόθεση αρκετά σοβαρή, την οποία αντιμετωπίζουμε με τη σωστή διάσταση την οποία θα πρέπει να έχει. Υπό την έννοια ότι σε όλο το προηγούμενο διάστημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και ποινικά, εφόσον μια σειρά από εγκληματικές οργανώσεις η αστυνομία τις έχει συλλάβει και αυτή τη στιγμή είναι προφυλακισμένοι άνθρωποι για κυκλώματα που δρούσαν εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Συνεχίζοντας στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε:

«Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι υποθέσεις, οι περισσότερες τουλάχιστον, αφορούν σε μεταφορά αιτημάτων πολιτών, τα οποία κατά την άποψή μου δεν μπορούν να ποινικοποιούνται, γιατί η μεταφορά αιτημάτων είναι ένα χρέος του βουλευτή».

Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση, ασκώντας έντονη κριτική τόσο για το ζήτημα των υποκλοπών όσο και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας ξεκάθαρες τοποθετήσεις από τον πρωθυπουργό.

Ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η λογική είναι ότι, εντάξει, ρουσφέτια ήταν όλα, διεκπεραιώσεις ήταν όλα και μάλιστα αυτοί που κάνανε τις διεκπεραιώσεις ήταν και οι πιο φιλότιμοι, τρέχανε δηλαδή πιο πολύ να καλύψουν τις ανάγκες των υποστηρικτών τους. Η αντίληψη ότι “όλοι παρακολουθούνται, τι φωνάζετε;”. Ή ότι, εντάξει, κάποιες αβλεψίες γίνονται στην ανάδειξη κομματικών αξιωματούχων σε κυβερνητικές θέσεις, όπως με τον κύριο Λαζαρίδη. Αυτή όλη η ισοπέδωση προς τα κάτω τραυματίζει την έννοια της πολιτικής και κάνει τους πολίτες να αποστρέφονται την πολιτική, να πηγαίνουν στην εκλογική αποχή, στην εκλογική απεργία, να επιλέγουν ψήφο διαμαρτυρίας και μετά φυσικά τα κόμματα, οι πολιτικοί παράγοντες να κάθονται και να λένε μα πώς έγινε αυτό; Γιατί υπάρχει τέτοια αμφισβήτηση;»,

ενώ πρόσθεσε:

«Στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ μάς κυνηγάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε γίνει πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο αρχικός φάκελος άνοιξε με την ένδειξη σύστασης συμμορίας, τη διασπάθιση ευρωπαϊκού χρήματος και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επίσης, η υπόθεση των υποκλοπών. Εντάξει, εδώ βγαίνει ένας τύπος ο οποίος λέει ότι εγώ μόνο με το κράτος συνεργαζόμουν. Εδώ υπάρχει παραβίαση του κράτους δικαίου».

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ οι αιχμές κατά της κυβέρνησης είναι ακόμα πιο έντονες, με κατηγορίες για εκτεταμένη διαφθορά και πελατειακές πρακτικές.

Η βουλευτής, Κατερίνα Νοτοπούλου, υποστήριξε:

«Νομίζω ότι το να επικαλείται η Νέα Δημοκρατία διαχρονικές παθογένειες παραπάει. Μιλάμε για ρουσφέτια, μιλάμε για εγκλήματα, για διαφθορά, για σήψη, για όλα αυτά τα απεχθή φαινόμενα, τα οποία το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη τα έχει φορέσει στη ζωή του ελληνικού λαού. Από την άλλη έρχεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα σκάνδαλο το οποίο η Ευρωπαία Εισαγγελέας διερευνά από το 2019 και μετά και όχι τυχαία. Μιλάμε για εγκληματική οργάνωση. Έρχονται δικογραφίες κάθε μέρα στη Βουλή και δεν τις προλαβαίνουμε, διότι πάρα πολλά στελέχη και βουλευτές εμπλέκονται».

Η επικείμενη συζήτηση στη Βουλή αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα ακόμα πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης, με τα κόμματα να διασταυρώνουν τα πυρά τους για ζητήματα που αγγίζουν τον πυρήνα της λειτουργίας των θεσμών και της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα.