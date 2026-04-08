Η εκεχειρία που συμφωνήθηκε είναι ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης και την δημιουργία σταθερότητας. Ωστόσο δεν εφησυχάζουμε, παραμένουμε συνέχεια σε εγρήγορση καθώς η αστάθεια δημιούργησε παγκοσμίως μεγάλη πίεση στα αποθέματα. Είναι μια προσωρινή εκεχειρία και ενώ η κατεύθυνση είναι προς αποκατάσταση της σταθερότητας κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι αυτό θα διατηρηθεί.

Αυτό ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξη σήμερα στην τηλεόραση του Σκάι μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για τον Περσικό Κόλπο. Πρόσθεσε ότι το άνοιγμα των στενών είναι σημαντικό για τη χώρα μας και λόγω της ναυτιλίας.

Σε ερώτηση για την επιβολή δελτίου στα καύσιμα, τόνισε: «Είμαστε πολύ μακριά από εκεί και με το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ απομακρυνόμαστε ακόμα περισσότερο. Όμως η δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να έχει και το πιο ακραίο σενάριο».

Αναφερόμενος στην σύσκεψη για την επάρκεια ενέργειας που θα πραγματοποιηθεί αργότερα στο υπουργείο ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι αντικείμενο θα είναι μεταξύ άλλων και η κατάσταση που δημιουργείται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης την περίοδο του Πάσχα οπότε η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπερβαίνει την ζήτηση στο δίκτυο με αποτέλεσμα να δημιουργείται ζήτημα ευστάθειας του συστήματος. «Γι’ αυτό κάνουμε όπως και πέρυσι το Πάσχα μια σύσκεψη σήμερα και θα κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα ούτως ώστε οι διαχειριστές να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν αυτές τις αυξομειώσεις και να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα του συστήματος», είπε.

Για τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους που ανακοινώθηκαν την περασμένη βδομάδα ο υπουργός τόνισε ότι είναι σε πλήρη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό δίκαιο καθώς και ότι η στήριξη στη βιομηχανία είναι στήριξη στην οικονομία, στις θέσεις εργασίας και στην πατρίδα μας. «Μας συμφέρει και μας ενδιαφέρει όλους να είναι ανταγωνιστική η βιομηχανία και η βιοτεχνία», ανέφερε.

Τέλος, τόνισε ότι η ψηφιοποίηση μιας σειράς δράσεων που κάνει το δημόσιο (όπως π.χ. για τη μίσθωση των παραλιών απομακρύνει τον ανθρώπινο παράγοντα και απομακρύνει την ανάγκη της διαμεσολάβησης.