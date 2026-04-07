Τα πρόσωπα του σκανδάλου είναι πολλά, το χρώμα είναι ένα, είναι βαθύ γαλάζιο και έχει την υπογραφή της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, δήλωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας Παναγιώτης Δουδωνής.

«Προσήλθαν μόνο δύο από τους έντεκα, σήμερα στην Επιτροπή Δεοντολογίας, μάλιστα ένας τρίτος, ο κ. Μπουκώρος, έδινε εκείνη την ώρα συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό και ένας από τους δύο, ο κ. Μηταράκης, είπε ότι όλο αυτό έγινε στην άσκηση των βουλευτικών του καθηκόντων. Τα πρόσωπα είναι πολλά, το χρώμα είναι ένα και είναι βαθύ γαλάζιο, έχει την υπογραφή της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη», δήλωσε ο κ. Δουδωνής για τη σημερινή διαδικασία στην Επιτροπή Δεοντολογίας.