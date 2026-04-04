Άλλο ένα κεφάλαιο γράφεται σήμερα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με την ορκωμοσία των τριών νέων υπουργών στο προεδρικό μέγαρο ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας μετά τον μίνι ανασχηματισμό στον οποίο προχώρησε ο πρωθυπουργός.

Οι πολιτικές εξελίξεις που ακολούθησαν την αποστολή της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Βουλή, οδήγησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην απόφαση να αντικαταστήσει τους υπουργούς Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη και Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, αλλά και τον υφυπουργό Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλο.

Την θέση τους πήραν οι Μαργαρίτης Σχοινάς (στη θέση του Κώστα Τσιάρα ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης), ο Μακάριος Λαζαρίδης (στη θέση του Χρήστου Κέλλα ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης) και ο Ευάγγελος Τουρνάς (στη θέση του Γιάννη Κεφαλογιάννη ως υπουργός Πολιτικής Προστασίας).

Η απόφαση του πρωθυπουργού σύμφωνα με πληροφορίες ελήφθη το βράδυ της Πέμπτης και ο ανασχηματισμός ανακοινωνόταν με διαφορά μισής ώρας από την άφιξη της δικογραφίας στη Βουλή το μεσημέρι της Παρασκευής.

Χθες το βράδυ συνεργάτες των 11 βουλευτών που ζητείται η άρση της ασυλίας τους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησαν να παραλαμβάνουν την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Σήμερα, την ώρα της Ορκωμοσίας η Βουλή θα διανείμει την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα 16 μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας στην οποία μετέχουν βουλευτές από όλα τα κόμματα.

Στην κυβέρνηση δεν κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Θεωρούν πολύ σοβαρή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, άλλωστε το επισήμανε και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από την πρώτη στιγμή.

Και για τον λόγο αυτό αντιμετωπίζεται από το Μέγαρο Μαξίμου με σοβαρότητα αλλά και με αποφασιστικότητα.

Όσον αφορά στα πρόσωπα που αναφέρονται στην δικογραφία αυτό που σημειώνουν είναι ότι κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά, ενώ όσον αφορά τις άρσεις ασυλίας των 11 «γαλάζιων» βουλευτών, η Επιτροπή Δεοντολογίας συνεδριάζει τη Μεγάλη Τρίτη (07/04/2026) και θα εκδώσει την ίδια ημέρα την τελική της εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Για τις άρσεις ασυλίας η κυβέρνηση δηλώνει ότι θα γίνουν δεκτές ως είθισται από το κυβερνών κόμμα.

Τι σηματοδοτεί η επιλογή Σχοινά

Το πολύπαθο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποκτά επικεφαλής ένα πρόσωπο κομμένο και ραμμένο στην αποστολή που έχει δηλαδή να το οδηγήσει στη νέα εποχή. Πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, γνώστης των Βρυξελλών εκ των έσω και εκείνος που θα πιάσει το νήμα από εκεί που το άφησε ο Κώστας Τσιάρας για τον οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγκάστηκε να λάβει μια δύσκολη απόφαση καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι όσα αναφέρονται στην δικογραφία δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά.

Το βασικότερο είναι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ που έχει κατατεθεί προς έγκριση στην ΕΕ αλλά και οι διαπραγματεύσεις για τη νέα ΚΑΠ.

Αλλαγές και στο κόμμα

Ο γραμματέας της Π.Ε. της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ήταν ο πρώτος που υπέβαλλε την παραίτησή του καθώς το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στη δεύτερη δικογραφία και πλέον τα καθήκοντά του περνούν, έως το συνέδριο του κόμματος τον Μάιο, οπότε και θα εκλεγεί ο νέος γραμματέας, στον μέχρι σήμερα γραμματέα Οργανωτικού, Στέλιο Κονταδάκη.