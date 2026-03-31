Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στην ολομέλεια της Βουλής, τόνισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και εφαρμόζει στοχευμένα μέτρα για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες παρεμβάσεις αν κριθεί απαραίτητο.



Παράλληλα, παρουσίασε τις νέες ρυθμίσεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, οι οποίες περιλαμβάνουν την επιδότηση καυσίμων, παρεμβάσεις για την αγορά λιπασμάτων, καθώς και ειδική στήριξη για τους γαλακτοπαραγωγούς της Λέσβου που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω του αφθώδους πυρετού.



Η κυβέρνηση δήλωσε από την πρώτη στιγμή ότι θα σταθεί δίπλα στους αγρότες που όλο αυτό το διάστημα δοκιμάζονται από τις ζωονόσους και τις φυσικές καταστροφές, και έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν και τη ραγδαία αύξηση του κόστους των λιπασμάτων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, σημείωσε ο κ. Κέλλας. Συγκεκριμένα, είπε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να χορηγήσει οικονομική ενίσχυση εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων (άρθρο 3 της ΠΝΠ).



Δικαιούχοι αυτής της ενίσχυσης είναι φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελματίες αγρότες καθώς και νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο ανέρχεται σε ποσοστό 15% επί του συνολικού ποσού των παραστατικών για την αγορά λιπασμάτων τα οποία εκδίδονται κατά το χρονικό διάστημα από 15 Μαρτίου έως και την 31 Μαΐου του 2026. «Στηρίζοντας τον πρωτογενή τομέα αφενός ενισχύουμε την αγροτική παραγωγή της χώρας, που αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου διασφαλίζουμε τη διατροφική επάρκεια», τόνισε ο κ. Κέλλας, σημειώνοντας ότι η οικονομική ενίσχυση αυτή είναι αφορολόγητη, ακατάσχητη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν συμψηφίζεται και δεν δεσμεύεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.



Ο κ. Κέλλας αναφέρθηκε και στο άρθρο 4 της ΠΝΠ. Όπως είπε, λόγω της εμφάνισης στη χώρα και ειδικά στη Λέσβο, κρουσμάτων του ιού του αφθώδους πυρετού, για τον άμεσο περιορισμό και την αντιμετώπιση του οποίου «η κυβέρνηση έδρασε με άμεση παρουσία της πολιτικής ηγεσίας στο νησί, καθώς και με διαδοχικές συσκέψεις με κτηνοτρόφους αλλά και τυροκόμους αποφασίστηκε: Αποζημίωση για επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα που απασχολούνται με την παραγωγή τυριού στη Λέσβο. Η αποζημίωση αυτή, που έχει αναδρομική ισχύ από 15 Μαρτίου, θα συνεχίσει να καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσουν τα μέτρα απαγόρευσης των γαλακτοκομικών προϊόντων λόγω του αφθώδους πυρετού». Τόνισε, δε, ότι η αποζημίωση αυτή που δίδεται από τον κρατικό προϋπολογισμό υπολογίζεται με βάση τα τιμολόγια αγοράς γάλακτος που εκδίδονται κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής των μέτρων και αποκλειστικά για το γάλα που έχει παραχθεί ή θα παραχθεί στη Λέσβο.



«Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο ενεργειακό πεδίο και είμαστε διατεθειμένοι να λάβουμε κάθε απαραίτητο μέτρο για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου» κατέληξε ο κ. Κέλλας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.