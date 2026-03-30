Δριμεία κριτική για «επιλεκτική μνήμη» γύρω από τον Εμφύλιο άσκησε ο Θάνος Πλεύρης, με αφορμή εκδήλωση του ΚΚΕ στο Λιτόχωρο για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού, υποστηρίζοντας ότι η Αριστερά τιμά τους δικούς της αγώνες χωρίς να κατηγορείται, ενώ αντίστοιχες αναφορές από τη δεξιά πλευρά χαρακτηρίζονται «εμφυλιοπολεμικές».

«Το ΚΚΕ την Κυριακή πήγε στο Λιτόχωρο να μιλήσει ο κ. Κουτσούμπας για τα 80 χρόνια Δημοκρατικού Στρατού και την έναρξη του εμφυλίου, όπου οι του Δημοκρατικού Στρατού δολοφόνησαν στο ΑΤ αστυνομικούς και ξεκίνησε ο εμφύλιος. Ο κ. Κουτσούμπας αυτό το τιμά», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε μιλώντςα στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

«Εγώ που ήταν στην άλλη πλευρά η παράταξή μου, που ήμασταν σε αυτούς που αμύνθηκαν και κράτησαν τη χώρα ελεύθερη, δεν μπορώ να πω ότι δεν τιμώ και δεν σέβομαι αυτούς τους αγώνες; Για ποιον λόγο στην Ελλάδα του 2026 ο αριστερός μπορεί να τιμά τους αγώνες του και να μην θεωρείται εμφυλιοπολεμικό; Ο κ. Τσίπρας μίλησε για τον Άρη Βελουχιώτη».

Και συνέχισε λέγοντας: «Αυτοί μπορούν να τιμούν τους δικούς τους και όταν έρθουμε εμείς οι δεξιοί να πούμε πως θέλουμε να τιμήσουμε κι εμείς τους δικούς μας – οι οποίοι και κέρδισαν και δικαιώθηκαν από την ιστορία – είναι εμφυλιοπολεμικό; Δηλαδή πρέπει να τιμούμε και να σεβόμαστε τους αγώνες της Αριστεράς; Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Το 2026 πρέπει να μιλάμε χωρίς πάθη. Αλλά όταν κάνουμε μια ιστορική συζήτηση, προφανώς ο καθένας θα τιμά τους δικούς του αγώνες. Δεν μπορεί η μια πλευρά να έχει απαίτηση να τιμώνται τα πάντα, λες και είναι ευάλωτη ομάδα».

«Υπάρχει μια ιστορική διαδρομή και σε αυτήν τη διαδρομή υπάρχουν πράξεις της Αριστεράς που δεν ήταν υπέρ της πατρίδας. Τι πρέπει να πω; Ότι καλώς γινόταν το αιματοκύλισμα της χώρας και το παιδομάζωμα; Εκεί λοιπόν αν εγώ βγω και πω ότι ήμουν δεξιός και θέλω να τιμήσω την Ελένη Γκατζογιάννη που δολοφονήθηκε και εκτελέστηκε γιατί δεν ήθελε να δώσει τα παιδιά της στο παραπέτασμα, αυτό είναι εμφυλιοπολεμικό;», κατέληξε ο κ. Πλεύρης.

Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ, είπε ότι «άκουσα με ενδιαφέρον τις θέσεις και την απόφαση ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε στις επόμενες εκλογές θα έχουμε από τη μία τη Νέα Δημοκρατία κι από την άλλη τον κ. Ανδρουλάκη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Βαρουφάκη».

«Ακουσα ότι θέλουν να είναι πρώτο κόμμα. Κι εγώ στο λύκειo ήθελα να γίνω μπασκετμπολτίστας αλλά δεν είχα το ταλέντο του Γκάλη και είμαι 1,76, άρα προσαρμόστηκα σε αυτό που μπορώ», κατέληξε ο Θάνος Πλεύρης.