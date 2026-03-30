Για μια εκκρεμότητα μεταξύ του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του δήμου Αθηναίων μίλησε ο Θάνος Πλεύρης σε συνέντευξή του το πρωί της Δευτέρας, λέγοντας πως «ζητά επικοινωνία με τον Χάρη Δούκα αλλά εκείνος δεν ανταποκρίνεται».

«Και μιας που θα έχετε τον κ. Δούκα καλεσμένο μετά, μια παράκληση εδώ και ενάμιση μήνα έχω ζητήσει επικοινωνία μαζί του αλλά δεν ανταποκρίνεται ο άνθρωπος, δεν ξέρω γιατί, μπορεί να έχει φόρτο, αλλά ο λόγος είναι ότι υπάρχει μία οικονομική διαφορά του υπουργείου με τον δήμο Αθηναίων και ως υπουργείο θέλουμε να το τακτοποιήσουμε», είπε κατά τη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

«Από τότε που υπήρχε ο Ελαιώνας ο δήμος Αθηναίων έκανε κάποια έξοδα τα οποία δεν τα έχει πληρώσει ακόμη το υπουργείου Μετανάστευσης. Εγώ λοιπόν εδώ και 40 μέρες προσπαθώ να επικοινωνήσω με το γραφείο του κ. Δούκα. Του χρωστάμε και αντιστοίχως ο δήμος Αθηναίων είχε πάρει κάποια χρήματα τα οποία δεν τα έχει αξιοποιήσει και θέλουμε να λύσουμε τη διαφορά. Εγώ έχω απευθυνθεί στο γραφείο του θεσμικά, μπορεί να με αντιπαθεί ο κ. Δούκας προσωπικά αλλά τυχαίνει να είμαι ο υπ. Μετανάστευσης και έχω ζητήσει επικοινωνία, δε θέλω να πιούμε καφέ…Εγώ τον τιμώ, δεν έχω πρόβλημα μαζί του», συνέχισε ο Θάνος Πλέυρης.

Ο δήμαρχος Αθηναίων απάντησε μέσω της ίδιας εκπομπής, σχετικά με την οικονομική εκκρεμότητα που υπάρχει. «Μετά το δυναμικό και ομόφωνο όχι του Συνεδρίου βλέπω μεγάλο εκνευρισμό. Αυτό κατάλαβα από τις τοποθετήσεις του. Πάντα ο κ. Πλεύρης από τις τοποθετήσεις του επιλέγει να διχάζει και θα τον καλούσα στο Φεστιβάλ Λογοτεχνίας να ακούσει τον Λιλιάν Τουράν, κορυφαίο ποδοσφαιριστή, που έχει γράψει το βιβλίο ”Λευκή Σκέψη”, κατά της ξενοφοβίας. Κάτι που δεν κάνει ο κ. Πλεύρης, γι’ αυτό και έχουμε μια διαφορετική τοποθέτηση. Σήμερα είδα μία μεγαλύτερη ενόχληση, κάποιοι μας θεωρούσαν ”συμπλήρωμα΄΄και από χθες αυτό, τελείωσε», είπε συγκεκριμένα.

«Τα χρήματα αυτά τα ζητάμε πολύ καιρό, και από τον προηγούμενο υπουργό. Ενάμιση μήνα δεν ξέρω πού με ψάχνει, το τηλέφωνό μου είναι ανοιχτό, δεν έχει υπάρξει κάποιο τηλέφωνο. Μήπως ψάχνει κάποιον άλλον;», απάντησε ο Χάρης Δούκας.