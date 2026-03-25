Η χώρα μας να προβάλλει πάντα ως πόλος σταθερότητας, ευχήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του από το Σύνταγμα, μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης για την 25η Μαρτίου.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προστατεύει έμπρακτα και τον Ελληνισμό της Κύπρου, επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Αναλυτικά το μήνυμα του πρωθυπουργού:

Ο αέρας που φύσηξε σήμερα δυνατός στο Σύνταγμα Ήταν ένας άνεμος ελπίδας αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης πιστεύω ότι όλες οι Έλληνίδες και όλοι οι Έλληνες που παρακολούθησαν είτε ζωντανά είτε από τους δέκτες της τηλεόρασης τη σημερινή εντυπωσιακή παρέλαση μόνο υπερηφάνεια μπορεί να αισθάνθηκαν για τις ένοπλες δυνάμεις μας. Γι’ αυτό το αόρατο νήμα που συνδέει τους εύζωνες της προεδρικής φρουράς με τα πιο υπερσύγχρονα drone συστήματα τα οποία είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε σήμερα. Ζούμε σε εξαιρετικά ταραγμένος καιρούς.

Η επένδυση στην Εθνική Άμυνα δεν συνιστά πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα, προκειμένου η χώρα να είναι ασφαλής και να προβάλλει πάντα ως ένας πόλος – φάρος σταθερότητας σε μια εξαιρετικά ταραγμένη εποχή. Μία χώρα η οποία δεν προστατεύει μόνο τα δικά της σύνορα, μία δύναμη ειρήνης, μία χώρα η οποία προστατεύει έμπρακτα και τον ελληνισμό της Κύπρου. Όμως σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς δεν αρκεί μόνο ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα των ενόπλων δυνάμεων προκειμένου η χώρα να προβάλλει με επάρκεια την εθνική της ισχύ, απαιτείται κάτι ακόμα εθνική ενότητα και τη δυνατότητα να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα, αυτά που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα των εθνικών μας συμφερόντων από τα μικρά, τα οποία μπορούν και πρέπει να είναι πάντα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Θέλω επί τη ευκαιρία αυτής της ημέρας να ευχηθώ σε όλες τις Ελληνίδες σε όλους τους Έλληνες όπου κι αν βρίσκονται χρόνια πολλά Η σκέψη μας είναι πρωτίστως στους Έλληνες της ομογένειας οι οποίοι κι αυτοί σήμερα γιορτάζουν μαζί μας, γνωρίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία προχώρα σταθερά τολμηρά μπροστά χρόνια πολλά και πάλι.