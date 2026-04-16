Η Παγκόσμια Ημέρα Ευχής –29η Απριλίου– αποτελεί παγκόσμιο ορόσημο για το Make-A-Wish, καθώς σηματοδοτεί την επέτειο της εκπλήρωσης της πρώτης ευχής, του μικρού Chris, που πριν από 46 χρόνια έγινε αστυνομικός για μία ημέρα και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για την ίδρυση του οργανισμού. (Διαβάστε περισσότερα εδώ – https://makeawish.gr/history/)

Φέτος, το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) συμπληρώνει 30 χρόνια από την ίδρυσή του και από τις 26 Απριλίου έως τις 3 Μαΐου διοργανώνει διαδοχικούς περιπάτους σε 13 πόλεις της Ελλάδας, το Walk for Wishes 2026. Mε πρωτοβουλία οικογενειών παιδιών ευχής και εθελοντών του οργανισμού, οι περίπατοι θα διεξαχθούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Έδεσσα, Ιωάννινα, Μονεμβασιά, Σπάρτη, Διακοπτό, Άνδρο, Ηράκλειο, Ναύπλιο, Βέροια, Σέρρες και Χανιά. Οι περίπατοι θα είναι βραδινοί ώστε να φωτίσουμε τον ελληνικό ουρανό, από άκρη σε άκρη, στο μπλε χρώμα του Make-A-Wish με το φωτεινό μας αστέρι κολιέ, ενώ τον δρόμο μας θα οδηγήσουν παιδιά ευχής και οι οικογένειές τους.

ΑΘΗΝΑ – 26 Απριλίου, 18:30, Περίπατος στο Πάρκο

Σημείο συνάντησης: Canal Café, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ο περίπατος θα ολοκληρωθεί με ένα μοναδικό drone show αφιερωμένο στις ευχές, ενώ στις 21:00, στον φωτισμένο μπλε Θόλο, θα ακολουθήσει μια μοναδική βραδιά με μουσικό πρόγραμμα από τους Alcatrash, dj set από τον easy 97.2 και πολλές εκπλήξεις!

Πρόγραμμα Περιπάτων σε Όλη την Ελλάδα

Πόλη Ημερομηνία Ώρα Σημείο Συνάντησης Αθήνα 26/4 18:30 Canal Café, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Θεσσαλονίκη 29/4 20:00 Πλατεία Αριστοτέλους Έδεσσα 29/4 19:30 Πάρκο μικρών καταρρακτών Ιωάννινα 29/4 19:00 Πλατεία Μαβίλη Μονεμβασιά 29/4 19:00 Πύλη Κάστρου Μονεμβασιάς Σπάρτη 29/4 19:30 Άγαλμα Λεωνίδα Διακοπτό 29/4 19:00 Πλατεία Διακοπτού Άνδρος 2/5 17:45 Μνημείο Πεσόντων Ηράκλειο 2/5 19:00 Ενετική Λότζια Βέροια 2/5 18:00 Πλατεία Ρακτιβάν(Ωρολογίου) Ναύπλιο 3/5 18:00 Πλατεία Συντάγματος Σέρρες 3/5 18:30 Δημαρχείο Σερρών Χανιά 3/5 20:00 Πλατεία Αγοράς

Οι περίπατοι θα διεξαχθούν με τη συνεργασία των Δήμων και των Εφορειών Αρχαιοτήτων που θα φωταγωγήσουν μνημεία ή τοπόσημα των πόλεων και θα σηματοδοτήσουν τους τερματισμούς των διαδρομών.

*Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ προτρέπουμε όσους το επιθυμούν να προμηθευτούν το φωτεινό μας αστέρι κολιέ εδώ https://www.makeawish-eshop.gr/sullektika/walk-for-wishes-2026/foteino-asteri

Μάθετε περισσότερα: https://makeawish.gr/walk-for-wishes-2026/

Φορέστε κάτι μπλε και ελάτε να περπατήσουμε μαζί!