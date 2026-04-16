Ανησυχία προκαλεί η δράση οργανωμένης θηλυκής συμμορίας διαρρηκτών στην Αττική, με δεκάδες σπίτια να έχουν μπει στο στόχαστρο το τελευταίο διάστημα.

Οι τρεις γυναίκες δρουν μεθοδικά, εισβάλλοντας σε κατοικίες όταν απουσιάζουν οι ιδιοκτήτες και μέσα σε λίγα λεπτά αφαιρούν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα, χωρίς να αφήνουν πίσω τους εμφανή ίχνη.

Βίντεο ντοκουμέντο από διάρρηξη στη Νέα Φιλαδέλφεια

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας σε σπίτι στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου οι ιδιοκτήτες παρακολουθούσαν σε πραγματικό χρόνο τη διάρρηξη.

Όπως περιγράφει το θύμα, έλαβε ειδοποίηση στο κινητό για κίνηση μέσα στο σπίτι και αμέσως ειδοποίησε την Αστυνομία.

Στο βίντεο φαίνεται μία από τις δράστιδες να κινείται εντός του διαμερίσματος, ενώ οι άλλες δύο παραμένουν στην είσοδο λειτουργώντας ως «τσιλιαδόροι». Μάλιστα, όταν αντιλήφθηκαν την ύπαρξη κάμερας, τη γύρισαν, συνεχίζοντας ανενόχλητες για περίπου δυόμισι λεπτά.

Οι διαρρήκτριες κατάφεραν να αφαιρέσουν κοσμήματα και τιμαλφή που βρίσκονταν σε εμφανή σημεία, χωρίς ωστόσο να προλάβουν να ερευνήσουν πλήρως τον χώρο, λόγω ενεργοποίησης συναγερμού. Στη συνέχεια διέφυγαν πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Την ίδια ώρα, ανησυχία προκαλούν και περιστατικά στη Θεσσαλονίκη. Στην περιοχή της Πολίχνης, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε έναν επίδοξο διαρρήκτη να πέφτει από ύψος, κατά τη διάρκεια απόπειρας διάρρηξης σε καφεκοπτείο.

Ο δράστης είχε σπάσει τη βιτρίνα με πέτρα, ωστόσο έγινε αντιληπτός από κατοίκους της περιοχής. «Έχει ξεφύγει η κατάσταση» λένε κάτοικοι

Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες εκφράζουν έντονη ανησυχία για την αύξηση της εγκληματικότητας, ζητώντας περισσότερες περιπολίες και ενίσχυση της αστυνόμευσης.