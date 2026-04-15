Λάθος χειρισμός με τον Μπενίτεθ

Δεν άρεσε σε ορισμένους εντός του Παναθηναϊκού η συνέντευξη του Μπενίτεθ στη Gazzetta dello Sport και τα όσα είπε για τη δουλειά του από όταν ανέλαβε την ομάδα. Σε ανθρώπους που είναι κοντά στον Αλαφούζο πάντως, δεν αρέσει το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ δεν έχει ξεκαθαρίσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το θέμα που έχει δημιουργηθεί με το μέλλον του Ισπανού. Η σεζόν οδεύει προς το τέλος και ο Αλαφούζος έχει επιτρέψει να υπάρχουν διάφορες φήμες για τον Μπενίτεθ, γεγονός που δεν βοηθάει κανέναν. Ούτε τον προπονητή, ούτε τους παίκτες, ούτε τις συζητήσεις με μεταγραφικούς στόχους. Γι’ αυτό και κάποιοι εκ των συνεργατών του Αλαφούζου τού ζητάνε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα πριν το τέλος των πλέι οφ.

Δυνατό λόγο στα μεταγραφικά ή αποζημίωση

Για τον ίδιο τον Μπενίτεθ πάντως τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, υπό την έννοια πως δεν σκοπεύει να παραιτηθεί. Ο Ισπανός έχει στο μυαλό του ότι θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό γιατί κανείς από τη διοίκηση δεν του έχει πει κάτι άλλο, ασχέτως από το τι αφήνουν να διαρρέει στον Τύπο. Το άλλο σενάριο που έχει στο μυαλό του ο Ράφα είναι η απόλυση, δηλαδή η αποζημίωση. Την παραίτηση δεν τη σκέφτεται καν, δεν έχει κανένα λόγο να κάνει κάτι τέτοιο, οπότε τα πράγματα στο δικό του μυαλό είναι απλά: Ή θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό και θα έχει πιο δυνατή φωνή σε ό,τι αφορά τον μεταγραφικό σχεδιασμό ή θα πάρει αποζημίωση για να φύγει. Άλλο σενάριο δεν παίζει.

Η μεγάλη ευκαιρία του Ζίνι

Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για τη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο και ο Νίκολιτς πιστεύει όντως στη μεγάλη ανατροπή. Για να έχει όμως πιθανότητες για κάτι τέτοιο η ομάδα, θα πρέπει ο Ζίνι να αρπάξει από τα μαλλιά την ευκαιρία που του παρουσιάζεται με την απουσία του Γιόβιτς λόγω καρτών. Ο νεαρός επιθετικός άρχισε καλά τη φετινή σεζόν και στην ΑΕΚ τον πιστεύουν πολύ, στη συνέχεια όμως υπήρξαν κάποια προβλήματα με τραυματισμούς και έχασε έδαφος. Τώρα, λίγο πριν το τέλος της σεζόν, του παρουσιάστηκε μια μεγάλη ευκαιρία και από το αν θα την εκμεταλλευτεί ή όχι θα κριθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και το αν θα συνεχίσουν ή όχι στην Ευρώπη οι κιτρινόμαυροι.

Μεταγραφάρα στο κέντρο η ΑΕΚ

Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στη ρεβάνς με τη Ράγιο πάντως, ο μεγάλος στόχος της ΑΕΚ είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος, γεγονός που θα βοηθήσει και στα μεταγραφικά. Ήδη μάλιστα κυκλοφορούν φήμες για πολύ δυνατή κίνηση στον χώρο του κέντρου, με τον Ριμπάλτα να εξετάζει περιπτώσεις χαφ που μπορούν να ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα, να μπουν αμέσως στην 11άδα και να κάνουν τη διαφορά. Ο Νίκολιτς άλλωστε το είχε πει τον Ιανουάριο: «Ή θα αποκτήσουμε τώρα έναν έτοιμο παίκτη για την 11άδα και έναν εξελίξιμο το καλοκαίρι ή το αντίστροφο». Τελικά τον Ιανουάριο η ΑΕΚ απέκτησε τον 20χρονο Σαχαμπό, οπότε στη Νέα Φιλαδέλφεια περιμένουν μεταγραφάρα το καλοκαίρι.

Δυσκολεύει του Καμπελά

Αρκετή συζήτηση γίνεται τις τελευταίες μέρες για τους Στρεφέτσα και Γιάρεμτσουκ και το τι θα κάνουν οι Πάρμα και Λιόν, στον Ολυμπιακό όμως όλα δείχνουν πως θα έχουν ακόμη έναν πονοκέφαλο στο τέλος της σεζόν. Η Ναντ δεν τα πάει καθόλου καλά στη Ligue 1 και ο υποβιβασμός είναι όλο και πιο πιθανός, άρα είναι όλο και πιο δύσκολο το να προχωρήσει στην αγορά του Καμπελά. Ο 36χρονος Γάλλος επιθετικός χαφ, σε μια τέτοια περίπτωση, θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό με τον οποίο έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 και στο Λιμάνι θα πρέπει να ψάξουν ξανά να βρουν μια λύση για αυτόν. Ο Καμπελά περνούσε καλά στην Ελλάδα και δεν είχε κανένα παράπονο από τον Ολυμπιακό, δεν έπεισε όμως τον Μεντιλίμπαρ και όλοι στην ομάδα ήλπιζαν πως θα… ξεμπέρδευαν μια και καλή μαζί του όταν έδωσαν τα χέρια με τη Ναντ.

Μπάχαλο με την τελευταία αγωνιστική

Μοίρασε πρόστιμα η Euroleague σε ομάδες, μεταξύ των οποίων οι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, για παραβίαση του salary cap, πρόστιμο όμως αξίζει και… στην ίδια. Η τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου θα γίνει σε δύο διαφορετικές ημέρες, με διαφορετικές ώρες έναρξης των παιχνιδιών, τη στιγμή που οργιάζουν τα σενάρια για τα αποτελέσματα που θα έρθουν καθώς κάποιες ομάδες θα επιδιώξουν να διαλέξουν αντίπαλο στα play off. Μία κατάσταση που σίγουρα δεν ενισχύει την αξιοπιστία του προϊόντος, με τη λίγκα ουσιαστικά να δίνει το ελεύθερο στις ομάδες να κάνουν ό,τι θέλουν την τελευταία αγωνιστική, αλλοιώνοντας τα αποτελέσματά τους και κατ’ επέκταση την τελική κατάταξη.