Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνάντησης του σήμερα στο Παρίσι με μαθητές γαλλικών σχολείων τους κάλεσε να καθιέρωσουν «μια μέρα του μήνα χωρίς διαδίκτυο» αφιερωμένη σε αθλητικές δραστηριότητες ή ακόμα και σε μελέτες εξωσχολικών βιβλίων.

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε στους μαθητές ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι σαν την ελληνική λέξη φάρμακο, που μπορεί να έχεις θεραπευτικές ιδιότητες μπορεί όμως να είναι και δηλητήριο. Ο Εμάνουελ Μακρόν έλαβε εξάλλου σήμερα μέρος σε τηλεδιάσκεψη με ευρωπαίους ηγέτες και την πρόεδρο της Ευρωπαΐκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντέρ Λάιεν προκειμένου να συντονίσουν τις ενέργειές τους ούτως ώστε ως το Σεπτέμβριο να απαγορευτεί η πρόσβαση στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης σε όλους τους ευρωπαίους μαθητές κάτω των 15 ετών.