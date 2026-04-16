Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και την υιοθέτηση πανευρωπαϊκού ορίου ηλικίας για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, που συγκλήθηκε με πρωτοβουλία του Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε για την απόφαση της Ελλάδας να νομοθετήσει σύντομα την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέτρο που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκός μηχανισμός επαλήθευσης ηλικίας, καθώς και ευρωπαϊκή ηλικία ψηφιακής ενηλικίωσης, ώστε οι εθνικές πρωτοβουλίες να είναι πλήρως εναρμονισμένες με τη νομοθεσία της ΕΕ.