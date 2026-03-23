Στις 10:30 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με δήλωσή του θα ανακοινώσει νέα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου.

Τα μέτρα θα εξειδικευτούν στις 13:30 σε συνέντευξη Τύπου από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, και τον υφυπουργό, Θάνο Πετραλιά.

Ο πρωθυπουργός έχει διαμηνύσει πως «κανείς δεν θα σταθεί μόνος απέναντι στην καταιγίδα» και κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι με την οικονομική πολιτική που ασκείται έχει δημιουργηθεί χώρος για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς να αποσταθεροποιηθεί ο προϋπολογισμός.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ανακοινωθούν κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες θα έχουν ως στόχο τη στήριξη των αγροτών για το κόστος των λιπασμάτων, αλλά και η επιστροφή του fuel pass με εισοδηματικά κριτήρια.

Ποια θέματα θα βρεθούν στο τραπέζι του ΚΥΣΕΑ

Εντωμεταξύ, σήμερα συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, με βασικό αντικείμενο την αποτίμηση των τελευταίων εξελίξεων και τη χάραξη άμεσων γραμμών αντίδρασης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους πιο κρίσιμους διαύλους παγκόσμιας ενεργειακής ροής, όπου η παρουσία ελληνόκτητων πλοίων εντείνει την ανησυχία για ενδεχόμενη περαιτέρω αποσταθεροποίηση.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκονται αποφάσεις που υπερβαίνουν την τρέχουσα συγκυρία, όπως η προώθηση μεγάλων εξοπλιστικών προγραμμάτων. Αναμένεται να δοθεί το «πράσινο φως» για εξοπλιστικά προγράμματα αξίας 5 δισεκ. ευρώ που αφορούν σε συμβάσεις αναβάθμισης των F-16 και των φρεγατών MEKO, καθώς επίσης στην προμήθεια του περίφημου «θόλου αεράμυνας» και υποδομών για τα F-35.

Στο ΚΥΣΕΑ αναμένεται να συζητηθεί και το μεταναστευτικό, όπου έχει καταστεί σαφές από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι η κρίση αυτή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει ένα νέο προσφυγικό κύμα.

«Εδώ το μήνυμα πρέπει να είναι απολύτως σαφές: η Ευρώπη δεν μπορεί να ανεχθεί και πάλι μία επανάληψη της κρίσης του 2015. Δεν είμαστε στο σημείο αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα», δήλωσε από τις Βρυξέλλες μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής.