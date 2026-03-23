Με τη διεθνή αβεβαιότητα να αυξάνεται, η κυβέρνηση επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη διαχείριση μιας εξωτερικής κρίσης που κλιμακώνεται και στις εσωτερικές της επιπτώσεις που αρχίζουν να γίνονται ορατές.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, που διανύει πλέον την τέταρτη εβδομάδα, δεν περιορίζεται σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά έχει αντίκτυπο στην ενέργεια, το εμπόριο και τη ναυτιλία.

Μέσα σε αυτό το σύνθετο σκηνικό, η κυβερνητική στρατηγική διαμορφώνεται σε δύο άξονες: διαχείριση κινδύνου και ενίσχυση της ανθεκτικότητας.

Με τις πολεμικές επιχειρήσεις να είναι αβέβαιο πότε θα ολοκληρωθούν και με ένα νέο τελεσίγραφο των ΗΠΑ στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, εντείνεται ακόμα περισσότερο η ενεργειακή κρίση.

Έτσι, το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο τεστ για την αντοχή όχι μόνο της ελληνικής, αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας.

Ποια θέματα θα βρεθούν στο τραπέζι του ΚΥΣΕΑ

Σήμερα συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, με βασικό αντικείμενο την αποτίμηση των τελευταίων εξελίξεων και τη χάραξη άμεσων γραμμών αντίδρασης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους πιο κρίσιμους διαύλους παγκόσμιας ενεργειακής ροής, όπου η παρουσία ελληνόκτητων πλοίων εντείνει την ανησυχία για ενδεχόμενη περαιτέρω αποσταθεροποίηση.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκονται αποφάσεις που υπερβαίνουν την τρέχουσα συγκυρία, όπως η προώθηση μεγάλων εξοπλιστικών προγραμμάτων. Αναμένεται να δοθεί το «πράσινο φως» για εξοπλιστικά προγράμματα αξίας 5 δισεκ. ευρώ που αφορούν σε συμβάσεις αναβάθμισης των F-16 και των φρεγατών MEKO, καθώς επίσης στην προμήθεια του περίφημου «θόλου αεράμυνας» και υποδομών για τα F-35.

Στο ΚΥΣΕΑ αναμένεται να συζητηθεί και το μεταναστευτικό, όπου έχει καταστεί σαφές από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι η κρίση αυτή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει ένα νέο προσφυγικό κύμα.

«Εδώ το μήνυμα πρέπει να είναι απολύτως σαφές: η Ευρώπη δεν μπορεί να ανεχθεί και πάλι μία επανάληψη της κρίσης του 2015. Δεν είμαστε στο σημείο αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα», δήλωσε από τις Βρυξέλλες μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής.

Ταυτόχρονα, όμως, στην κυβέρνηση μελετούν τον τρόπο, αλλά και τη χρονική στιγμή που θα ανακοινώσουν νέα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στο κύμα ανατιμήσεων, ειδικά στα καύσιμα.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις με έμφαση στην ανακούφιση των πιο ευάλωτων, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική ισορροπία.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε κλάδους που επηρεάζονται άμεσα από την αύξηση του κόστους, όπως η αγροτική παραγωγή και η ακτοπλοΐα.

Ο πρωθυπουργός έχει διαμηνύσει πως «κανείς δεν θα σταθεί μόνος απέναντι στην καταιγίδα» και κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι με την οικονομική πολιτική που ασκείται έχει δημιουργηθεί χώρος για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς να αποσταθεροποιηθεί ο προϋπολογισμός.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στην εβδομάδα, το αργότερο αρχές της επόμενης, θα ανακοινωθούν κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες θα έχουν ως στόχο τη στήριξη των αγροτών για το κόστος των λιπασμάτων, αλλά και η επιστροφή του fuel pass με εισοδηματικά κριτήρια.