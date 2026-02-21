Για τις φωτογραφίες της εκτέλεσης των «200» στην Καισαριανή μίλησε σε συνέντευξή της η Χριστίνα Παναγιωτακοπούλου, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου του κόμματος ζητώντας να αποδοθούν στο Μουσείο της Εθνικής Εαμικής Αντίστασης.

Η Χριστίνα Παναγιωτακοπούλου εστίασε στην «αλύγιστη στάση των κομμουνιστών μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, με το κεφάλι ψηλά, την γροθιά υψωμένη και το τραγούδι στο στόμα, που προκάλεσε ρίγη συγκίνησης στον λαό».

«Αυτή η στάση, δείχνει το ηθικό μεγαλείο αυτών των ανθρώπων που απορρέει από το δίκιο του αγώνα, από την πάλη να ζήσουμε σε έναν καλύτερο κόσμο εμείς και τα παιδιά μας», επισήμανε.

Υπογράμμισε πως στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν στελέχη του ΚΚΕ που παραδόθηκαν από το Μεταξικό καθεστώς στους Γερμανούς ενώ είχαν ζητήσει να πάνε να πολεμήσουν στο μέτωπο και εκτελέστηκαν ακριβώς γιατί ήταν κομμουνιστές. «Είναι χαρακτηριστική η διαταγή της Γερμανικής Διοίκησης να εκτελεστούν ως αντίποινα 200 κομμουνιστές που δείχνει πραγματικά το μίσος αλλά και ποιον έβλεπαν μπροστά τους ως αντίπαλο, οι ναζί κατακτητές», σημείωσε.

Σε σχέση με την εξέλιξη, για την υπογραφή προσυμφώνου ανάμεσα στο υπουργείο Πολιτισμού και τον συλλέκτη, επισήμανε ότι είναι ένα βήμα, με την έννοια ότι δίνεται η δυνατότητα να σταματήσει κάθε είδους δημοπράτηση και υπενθύμισε ότι το ΚΚΕ ζήτησε να σταματήσει η δημοπράτηση, να περιέλθουν αυτές οι φωτογραφίες στην κατοχή της Ελληνικής Βουλής και να αποδοθούν στο Μουσείο της Εθνικής Εαμικής Αντίστασης, στην Καισαριανή, όπου υπάρχουν κι άλλα ντοκουμέντα που αφορούν τους διακόσιους εκτελεσμένους κομμουνιστές της Καισαριανής, αλλά και στο Χαϊδάρι, από εκεί από όπου ξεκίνησαν για να φτάσουν στην Καισαριανή, όπου σήμερα υπάρχει το Μπλοκ 15, που είναι επισκέψιμο και κάθε χρόνο γίνονται εκδηλώσεις και τέλος στο ΚΚΕ, που έχει πλήθος αντικειμένων από πολλούς από τους διακόσιους που ήταν μέλη του.

Ερωτηθείσα για την προσβασιμότητα του κόσμου στο ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ, επισήμανε ότι χιλιάδες ερευνητές έχουν έρθει σε επαφή με το ΚΚΕ κι έχουν πάρει υλικό προκειμένου να τεκμηριώσουν τις έρευνές τους, εξηγώντας ότι στο Ίδρυμα «Χαρίλαος Φλωράκης» υπάρχουν ψηφιοποιημένα περισσότερα από διακόσιες χιλιάδες αρχεία.

Πρόσθεσε, ακόμα ότι το ΚΚΕ με κάθε ευκαιρία και με αφορμή ιστορικές περιόδους, εκθέτει αυτά τα ντοκουμέντα, διοργανώνοντας εκθέσεις.