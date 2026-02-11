Την υπόθεση Παναγόπουλου που ερευνάται από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σχολίασε για ακόμα μία φορά ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης «μισεί τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και βρήκε ευκαιρία να τον φάει» επειδή είναι εσωκομματικοί αντίπαλοι. Ισχυρίστηκε, μάλιστα, ότι «αυτό το έχει μανιέρα, το είχε κάνει και με την Εύα Καϊλή που επίσης ήταν αντίπαλός του».

«Το πόρισμα Βουρλιώτη δεν σημαίνει ότι όλα όσα καταγράφονται έχουν γίνει. Η Αρχή για το ξέπλυμα είναι πολύ αυστηρή και για να προλάβει την πιθανότητα συνέχισης τέλεσης ενός αδικήματος, προχωρά σε πάγωμα. Οι ελεγχόμενοι θα πάνε στον οικονομικό εισαγγελέα. Πώς βγαίνει λοιπόν το συμπέρασμα ότι έχει γίνει κάτι παράνομα. Ο κ. Ανδρουλάκης μισεί τον Παναγόπουλο και βρήκε ευκαιρία να τον φάει. Απο χωριό είμαστε; Δεν ξέρετε ότι είναι εσωκομματικοί αντίπαλοι εδώ και χρόνια; Το έχει μανιέρα αυτό, το έκανε και με την Καϊλή που ήταν επίσης αντίπαλός του και με δημοφιλία. Έχουν περάσει τρία χρόνια, βλέπετε να έχει καταδικαστεί για κάτι η κ. Καΐλή;», είπε συγκεκριμένα ο κ. Γεωργιάδης στο Open.

Αναφερόμενος στη σημερινή επίσκεψη Μητσοτάκη στην Τουρκία είπε ότι «έπρεπε να γίνει και όσοι λένε το αντίθετο, δεν ξέρουν τι τους γίνεται», ενώ τόνισε ότι δεν πρόκειται να δούμε «κοσμοϊστορικά γεγονότα».

«Η συνάντηση πρέπει να γίνει και τέτοιες συναντήσεις πρέπει να γίνονται. Όλοι αυτοί που κατήγγειλαν τον πρωθυπουργό ως ‘συνεργάσιμο’ επειδή αποφάσισε να πάει στην Τουρκία, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Όλοι οι πρωθυπουργοί συναντούν τον εκάστοτε πρόεδρο της Τουρκίας κι αυτό έχει συμβεί με όλες τις κυβερνήσεις. Μας το επιβάλλει η γεωγραφία. Εδώ μιλάνε οι Ρώσοι με τους Ουκρανούς που σκοτώνονται κάθε μέρα στο μέτωπο.

Όσοι περιμένουν να συμβούν κοσμοϊστορικά γεγονότα, θα απογοητευτούν. Αυτή η συνάντηση δεν γίνεται γι αυτόν τον λόγο αλλά γιατί την Ελλάδα την συμφέρει να μην υπάρχει ένταση στο Αιγαίο. Άρα αν επιτύχουμε ακόμη ένα διάστημα χωρίς εντάσεις, είναι κέρδος», είπε ο ίδιος.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωσή του ότι ο Νίκος Δένδιας πρέπει να κάνει μήνυση στη βουλευτή Ελένη Καραγεωργοπούλου, που αποχώρησε από την Πλεύση Ελευθερίας καταγγέλοντας απαγόρευση να θέσει ερωτήσεις στον υπουργό Άμυνας. «Είναι προβοκάτσια αυτό που είπε και θέλει να προκαλέσει θέματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δεν θα τους περάσει, είμαστε αγαπημένοι και ο Νίκος Δένδιας θα αντιδράσει».