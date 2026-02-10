Γιατί αποφάσισε να ανεξαρτητοποιηθεί από την Πλεύση Ελευθερίας εξήγησε η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής, Ελένη Καραγεωργοπούλου, σε τηλεοπτικές της δηλώσεις, λίγη ώρα αφού έγινε γνωστή η αποχώρησή της από το κόμμα με πρόεδρο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Ο λόγος είναι ότι με την πρόεδρο ανέκυψαν ζητήματα διαφορετικής αντίληψης για τις πολιτικές προτεραιότητες, πώς ασκείται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και το είδος της πολιτικής κατεύθυνσης που αρμόζει», είπε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

«Δεν είναι κατ’ ανάγκη σύγκρουση. Η διακήρυξη της Πλεύσης Ελευθερίας δεν πάσχει από κάτι ούτε ανακάλυψα ξαφνικά ότι διαφωνώ με αυτήν. Διαφωνώ ως προς τον τρόπο άσκησης της πολιτικής. Αυτό εμπεδώθηκε πρακτικά μετά την παρουσίαση του προγράμματος της Πλεύσης και χρειάστηκε να περάσουν αρκετοί μήνες για να γίνει σύσκεψη της ΚΟ και να αναδειχθεί επίσημα ο τρόπος διαφορετικής αντίληψης των πραγμάτων», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με την κ. Καραγεωργοπούλου, «έχουμε διαφορετική αντίληψη για τις πολιτικές προτεραιότητες, τον τρόπο άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, υπάρχει διαφωνία, πώς μπορώ να συμπορεύομαι;».

«Η στάση μου είναι συνειδητή και αποτέλεσμα της πολιτικής ωριμότητας και της ανάγκης να σταθμίσω ποιο είναι το κοινό συμφέρον κι όχι να επικεντρωθώ στο πώς μπορώ να ενισχύσω την παρουσία μου σε ένα πολιτικό εγχείρημα που υπάρχει ζήτημα αξιοπιστίας του», είπε ακόμα η κυρία Καραγεωργοπούλου.

Όσον αφορά την πολιτική της παρουσία από εδώ και πέρα απάντησε «το μέλλον θα δείξει αν μπορώ να είμαι σε μια αριστερή παράταξη, δεν κοίταξα ποτέ μου δεξιά» για να προσθέσει ότι «η παράδοση της έδρας είναι προσωπική επιλογή, δεν είναι θεσμική υποχρέωση, αλλά εγώ δεν υπηρετώ τον εαυτό μου, δεν είναι προσωπικό προνόμιο αλλά η λαϊκή εντολή να υπερασπιστεί το δίκαιο των πολιτών».

Τι λέει στην επιστολή ανεξαρτητοποίησής της

«Η απόφασή μου να συνεχίσω ως ανεξάρτητη Βουλευτής είναι αποτέλεσμα μιας διαφορετικής πολιτικής στάθμισης ως προς τον τρόπο άσκησης του κοινοβουλευτικού ρόλου και την ανάγκη ενίσχυσης του ουσιαστικού κοινοβουλευτικού ελέγχου», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, με την οποία γνωστοποιεί την ανεξαρτητοποίησή της από την Πλεύση Ελευθερίας η βουλευτής Ανατολικής Αττικής.

Όπως σημειώνει, «στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής μου πορείας διαμορφώθηκαν πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης και λειτουργίας, οι οποίες με οδήγησαν στη συγκεκριμένη θεσμική επιλογή. Η επιλογή αυτή δεν συνιστά πράξη αντιπαράθεσης, αλλά πολιτική διαφοροποίηση ως προς την κοινοβουλευτική κατεύθυνση και τον τρόπο άσκησης του ρόλου μου. Παραμένω στη Βουλή για να υπηρετώ με συνέπεια τη λαϊκή εντολή, ασκώντας ενεργό και υπεύθυνη αντιπολίτευση».

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, πάντως, δεν τίθεται με τους τωρινούς συσχετισμούς ζήτημα διάλυσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καθώς η Πλεύση Ελευθερίας εξακολουθεί να διατηρεί τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό βουλευτών (5) που προβλέπεται για τη συνέχιση της λειτουργίας της. Ωστόσο, η νέα αποχώρηση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εσωτερικών αναταράξεων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στο κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου.