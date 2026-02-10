Επιστολή με την οποία ενημερώνει τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας και ανεξαρτητοποιείται, απέστειλε η Ελένη Καραγεωργοπούλου.

Η επιστολή ανεξαρτητοποίησης της βουλευτού Α’ Ανατολικής Αττικής αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως αύριο το πρωί, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, σηματοδοτώντας ακόμη μία αποχώρηση από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας. Η ίδια θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτής καθώς, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, δεν αναμένεται να ενταχθεί σε κάποιον άλλον πολιτικό σχηματισμό.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, πάντως, δεν τίθεται με τους τωρινούς συσχετισμούς ζήτημα διάλυσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καθώς η Πλεύση Ελευθερίας εξακολουθεί να διατηρεί τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό βουλευτών (5) που προβλέπεται για τη συνέχιση της λειτουργίας της. Ωστόσο, η νέα αποχώρηση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εσωτερικών αναταράξεων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στο κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Υπενθυμίζεται ότι είχαν προηγηθεί οι αποχωρήσεις των Μιχάλη Χουρδάκη και Αρετής Παπαϊωάννου, γεγονότα που ήδη είχαν προκαλέσει προβληματισμό στο εσωτερικό της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά και έντονο πολιτικό σχολιασμό στο κοινοβουλευτικό παρασκήνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιστολή ανεξαρτητοποίησής της η κ. Καραγεωργοπούλου επικαλείται πολιτικές διαφωνίες και ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε κρίσιμα ζητήματα με την ηγεσία του κόμματος. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς τόσο η ίδια όσο και ο κ. Αλέξανδρος Καζαμίας θεωρούνταν μέχρι πρότινος από τους πιο στενούς και έμπιστους συνεργάτες της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, με ενεργό ρόλο στη χάραξη της πολιτικής γραμμής του κόμματος.

Μετά και την πρόσφατη παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας αριθμεί πλέον, πέραν της προέδρου Ζωής Κωνσταντοπούλου, τους βουλευτές Σπύρο Μπιμπίλα, Αλέξανδρο Καζαμία, Τζώρτζια Κεφαλά και Έλλη Ρούσσου. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τα ερωτήματα για τη συνοχή και τη μελλοντική πορεία του κόμματος, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολιτικές ισορροπίες στο Κοινοβούλιο παραμένουν ιδιαίτερα ρευστές.