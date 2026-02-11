Την πρώτη αντίδρασή της μετά την ανεξαρτητοποίηση με αιχμές της Ελένης Καραγεωργοπούλου, ανήρτησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η κ. Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε την ανεξαρτητοποίηση της βουλευτού ως «χθεσινό περιστατικό», σημειώνοντας ότι «η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει να απαντά με ομαδική δουλειά και πίστη στον αγώνα για Δικαιοσύνη, για Αλήθεια, για Δημοκρατία, μαζί με όλους τους πολίτες της χώρας».

«Τα μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, από όπου κι αν προέρχονται, μας δίνουν νέα δύναμη για τον αγώνα μας, μαζί με όλους εσάς», πρόσθεσε.

«Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει!», κατέληξε η κ. Κωνσταντοπούλου, στην ανάρτησή της στο facebook.

Η ανάρτησή της

Σχετικά με το χθεσινό περιστατικό, η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει να απαντά με ομαδική δουλειά και πίστη στον αγώνα για Δικαιοσύνη, για Αλήθεια, για Δημοκρατία, μαζί με όλους τους πολίτες της χώρας.

Τα μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, από όπου κι αν προέρχονται, μας δίνουν νέα δύναμη για τον αγώνα μας, μαζί με όλους εσάς.

Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει!

Υπενθυμίζεται ότι χθες η Ελένη Καραγεωργοπούλου ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας και ανεξαρτητοποιείται, καθώς «με την πρόεδρο ανέκυψαν ζητήματα διαφορετικής αντίληψης για τις πολιτικές προτεραιότητες, πώς ασκείται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και το είδος της πολιτικής κατεύθυνσης που αρμόζει».

«Δεν είναι κατ’ ανάγκη σύγκρουση. Η διακήρυξη της Πλεύσης Ελευθερίας δεν πάσχει από κάτι ούτε ανακάλυψα ξαφνικά ότι διαφωνώ με αυτήν. Διαφωνώ ως προς τον τρόπο άσκησης της πολιτικής. Αυτό εμπεδώθηκε πρακτικά μετά την παρουσίαση του προγράμματος της Πλεύσης και χρειάστηκε να περάσουν αρκετοί μήνες για να γίνει σύσκεψη της ΚΟ και να αναδειχθεί επίσημα ο τρόπος διαφορετικής αντίληψης των πραγμάτων», συμπλήρωσε, μιλώντας στο Mega.

Σύμφωνα με την κ. Καραγεωργοπούλου, «έχουμε διαφορετική αντίληψη για τις πολιτικές προτεραιότητες, τον τρόπο άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, υπάρχει διαφωνία, πώς μπορώ να συμπορεύομαι;».

«Η στάση μου είναι συνειδητή και αποτέλεσμα της πολιτικής ωριμότητας και της ανάγκης να σταθμίσω ποιο είναι το κοινό συμφέρον κι όχι να επικεντρωθώ στο πώς μπορώ να ενισχύσω την παρουσία μου σε ένα πολιτικό εγχείρημα που υπάρχει ζήτημα αξιοπιστίας του», είπε ακόμα η κυρία Καραγεωργοπούλου.