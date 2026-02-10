Η Ελένη Καραγεωργοπούλου προχώρησε σε δηλώσεις μετά την αποχώρησή της από την Πλεύση Ελευθερίας και το πολιτικό διαζύγιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μιλώντας στο OPEN έκανε λόγο για «διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες», δηλώνοντας ότι «δεν γυρνούν όλα γύρω από ένα πρόσωπο». Παράλληλα, έπλεξε και το εγκώμιο της πρώην αρχηγού της, δηλώνοντας ότι διαθέτει «εξαιρετικές ικανότητες».

Επίσης, αποκάλυψε ότι βρίσκεται κοντά στη Νέα Αριστερά, αν και το συγκεκριμένο κόμμα βρίσκεται σε διαδικασία πολυδιάσπασης, ενώ είπε ότι τώρα διαβάζει την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Μεταξύ άλλων άσκησε κριτική στη Μαρία Καρυστιανού, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να παραδώσει τη βουλευτική της έδρα.