Κορυφαίοι υπουργοί θα συνοδεύσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα για το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, Ελλάδας – Τουρκίας.

Όπως έγινε γνωστό, τον πρωθυπουργό, εκτός του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη θα συνοδεύουν ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο υπουργός Μεταφορών Χρίστος Δήμας και ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα συζητηθούν διμερή θέματα αλλά και περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Στα διμερή είναι το μεταναστευτικό, θέματα πολιτικής προστασίας, οικονομίας, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος αλλά και θέματα πολιτισμού.

Στα περιφερειακού ενδιαφέροντος είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν αλλά και στην Ουκρανία.

Σκοπός του ΑΣΣ είναι να αξιολογηθεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί δυο χρόνια μετά τη διακήρυξη των Αθηνών και να μείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας για την αποσυμπίεση πιθανών κρίσεων.