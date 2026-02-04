Συνέχεια στην κόντρα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέροντας πως «δεν έχετε καταλάβει για τι πρόσωπο μιλάμε. Αν πάρει εξουσία στα χέρια της, ο Στάλιν θα φαίνεται παιδάκι νηπιαγωγείου». Είπε επίσης πως η κ. Κωνσταντοπούλου «κοιμάται και ονειρεύεται πώς θα βάλει φυλακή 11 εκατ. Έλληνες, ονειρεύεται στρατόπεδα, ήθελε να γίνει εισαγγελέας».

«Είναι μια κυρία η οποία έχει ανέβει στη Βουλή, που έχει πει ότι όλη η Νέα Δημοκρατία έχει βουτηγμένα τα χέρια της στο αίμα. Ότι είμαστε δολοφόνοι. Κατ’ επέκταση και όλους τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή έχει πει 3 εκατομμύρια άτομα δολοφόνους. Αυτή η γυναίκα, με τις καρδούλες», ανέφερε αρχικά, ενώ στη συνέχεια δήλωσε: «Αυτή η γυναίκα έκανε μήνυση σε εμένα που την είπα απαίσια, ενώ εμένα με είπε δολοφόνο και τιποτένιο», δήλωσε ο Υπουργός στο Action24.

Όπως είπε «θα της κάνω μήνυση και πολύ την έχω αφήσει, είναι χυδαίο τοξικό πλάσμα» σημειώνοντας ότι «η γυναίκα που πούλησε στον λαό το λαθρεμπόριο, το ξυλόλιο, που πήγε με τον Ρούτσι και με έλεγε τιποτένιο, αυτή μου έκανε μήνυση. Θα με λέει έτσι και εγώ θα της λέω “ευχαριστώ κυρία μου”;»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρει επίσης: «Αν κάποιος που ζει στην κοινωνία βλέπει ως χιούμορ το 13% – 14% και λέει ότι θα ψηφίσει Κωνσταντοπούλου για να κυβερνήσει, είναι ανησυχητικό για την κοινωνία.

Όταν την «ξήλωσε» ο Τσίπρας, στη Βουλή χορεύαν οι υπάλληλοι του κοινοβουλίου γιατί έφυγε το τέρας, έτσι μας έλεγαν. Έχω ζήσει σκηνή στην τράπεζα της Βουλής με υψηλόβαθμο στέλεχος την ημέρα που έχει προκηρύξει εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2015 και μου λέει σε κατάσταση υστερίας “θα φύγει το τέρας;”. Αυτός που λέει στις δημοσκοπήσεις ότι θέλει να ψηφίσει Κωνσταντοπούλου, πρέπει να πάει σε παπά να εξομολογηθεί».