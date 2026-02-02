Τα χαρτιά του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση ανοίγει σήμερα ο πρωθυπουργός, εκκινώντας και επίσημα τη συζήτηση για μία από τις πιο σημαντικές θεσμικές αλλαγές για τη λειτουργία του κράτους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με μήνυμα στους πολίτες αναμένεται να δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα για μια διαδικασία που θα απαιτήσει ευρύτατες συναινέσεις, καθώς θα εμπεριέχει και ζητήματα «ταμπού» για την ελληνική κοινωνία, όπως για παράδειγμα η άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο.

Όπως έχει ήδη γράψει το Νewsbeast, θα πρόκειται για μια ευρύτατη αναθεωρητική πρωτοβουλία που θα περιλαμβάνει σχεδόν 70 άρθρα του καταστατικού χάρτη της ελληνικής Πολιτείας.

Από τις προτάσεις της κυβέρνησης ξεχωρίζουν η αναθεώρηση του άρθρου 16 για την Παιδεία και τα μη κρατικά πανεπιστήμια, του άρθρου 24 για την προστασία του περιβάλλοντος, του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών και του άρθρου 90 για την εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός αναμένεται να προτείνει και αλλαγή στη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, που θα είναι εξαετής και δεν θα επιτρέπεται επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα.

Για το θέμα αυτό αναμένεται να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τοποθετηθεί και στη συνέντευξη που θα παραχωρήσει στον Αλέξη Παπαχελά στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Το περίγραμμα ειδικά για την άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο έδωσε χθες και ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Όπως ξεκαθάρισε ο υπουργός Εσωτερικών, η συζήτηση περί άρσης της μονιμότητας δεν συνεπάγεται κατάργηση της θεσμικής προστασίας των δημοσίων υπαλλήλων, ούτε δίνει τη δυνατότητα αυθαίρετων απολύσεων από υπουργούς, δημάρχους ή περιφερειάρχες. Πρόθεση είναι η μονιμότητα να γίνεται με διαφανείς και αντικειμενικές διαδικασίες αξιολόγησης, σε συνέχεια και του συστήματος επιλογής μέσω ΑΣΕΠ.

Στο τραπέζι βρίσκεται και η συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης, η οποία θα αφορά το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων και των ήδη υπηρετούντων. Οι τελικές προτάσεις αναμένεται να διαμορφωθούν μέσα από τη συζήτηση με τα πολιτικά κόμματα, στο πλαίσιο της επικείμενης Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Η ομάδα κρούσης

Συντονιστής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και εν μέρει «αρχιτέκτονας» της κυβερνητικής πρότασης έχει αναλάβει ο υπουργός Εξωτερικών – καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον γενικό γραμματέα του πρωθυπουργού – καθηγητή Δημοσίου Δικαίου Στέλιο Κουτνατζή. Γαλάζιος εισηγητής στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής που αναμένεται να συσταθεί θα είναι ο βουλευτής και πρώην υπουργός Ευριπίδης Στυλιανίδης. Συνδιαμορφωτές στη συζήτηση από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Τα κοινοβουλευτικά δεδομένα

Υπενθυμίζεται ότι η τωρινή Βουλή είναι η προτείνουσα τις αλλαγές και η επόμενη θα είναι Αναθεωρητική. Για να περάσει κάποια από τις προτάσεις θα πρέπει να εγκριθεί από την παρούσα Βουλή με 151 ή 180 ψήφους βουλευτών.

Όσες αναθεωρητικές προτάσεις συγκεντρώσουν 180 στην πρώτη φάση, στην επόμενη υιοθετούνται από πλειοψηφία 151 βουλευτών. Αντιστοίχως, αν δεν συγκεντρώσουν 180 ψήφους, αλλά εγκριθούν από περισσότερους από 151 βουλευτές, θα χρειαστούν στην Αναθεωρητική Βουλή να υπερψηφιστούν από την αυξημένη πλειοψηφία των 3/5.