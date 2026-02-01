Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 21:00 θα παραχωρήσει συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και στον δημοσιογράφο και διευθυντή της εφημερίδας «Καθημερινή» Αλέξη Παπαχελά.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει πως ξεκινά η συζήτηση για σειρά αλλαγών στο Σύνταγμα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα τεθεί και το ζήτημα της άρσης μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης θα υπάρξει ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη στο briefing των δημοσιογράφων.