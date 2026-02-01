Ανακοινώσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση αναμένεται να κάνει αύριο ο πρωθυπουργός, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι μέσω τηλεοπτικού μηνύματος θα ανοίξει την πολιτική συζήτηση, καλώντας τους πολιτικούς αρχηγούς της αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν στη δημόσια σφαίρα, καθώς προτίθεται να προχωρήσει σε γενναίες αλλαγές στο Σύνταγμα, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Το πλαίσιο θα θέσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών (11.45), επιβεβαιώνοντας το σημερινό δημοσίευμα του Newsbeast.gr.

Τις παραμέτρους για το θέμα αναμένεται να αναπτύξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που θα παραχωρήσει στον Αλέξη Παπαχελά στις 21.00 στην τηλεοπτική συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, αναφέρθηκε στις προθέσεις της κυβέρνησης για την άρση μονιμότητας στο Δημόσιο, καθώς και για τη θέσπιση ηλεκτρονικής ψήφου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028.

Όπως τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών, «το κρίσιμο ζητούμενο δεν είναι τόσο η άρση της μονιμότητας αυτή καθαυτή, όσο η καθιέρωση ενός ουσιαστικού και αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης».

Όπως έγραψε το Newsbeast.gr, η κυβερνητική πλειοψηφία θα κινηθεί, μεταξύ άλλων, προς την κατεύθυνση της αναθεώρησης στα παρακάτω άρθρα:

– Άρθρο 86: Περί ευθύνης υπουργών

– Άρθρο 16: Ίδρυση μη κρατικών / μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων.

– Άρθρο 103: Μονιμότητα στο δημόσιο- αξιολόγηση

– Άρθρο 24: Προστασία του Περιβάλλοντος.

– Άρθρο 30: Εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.

– Άρθρο 90: Εκλογή ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

«Θα μετρηθούμε όλοι στη Συνταγματική Αναθεώρηση και θα μετρηθούμε και ως προς πόση διάθεση έχουμε να πάμε τον τόπο μπροστά, δηλαδή να μπορεί ο τόπος να έχει εξ υπαρχής μη κρατικά πανεπιστήμια και όχι μόνο παραρτήματα, άρθρο 16. Το άρθρο 86 να μην περνάει από το φίλτρο της Βουλής και να εξαρτάται από την κάθε πλειοψηφία η παραπομπή ή μη ενός Υπουργού. Αλλά και άλλα πολύ σοβαρά θέματα όπως να μπει ένα τέλος στο μαξιμαλισμό και στην πλειοδοσία των προγραμμάτων των κομμάτων. Να είναι δηλαδή η κοστολόγηση τους υποχρεωτική εκ του Συντάγματος» επισήμανε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ.