Τους πολιτικούς της στόχους για το 2026 θα αρχίσει άμεσα να ξεδιπλώνει η κυβέρνηση, με τον πρωθυπουργό να επιμένει στο πεδίο των θεσμικών αλλαγών, ανοίγοντας το θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης που έχει προαναγγείλει και καλώντας τα κόμματα σε δημόσια συζήτηση, καθώς πρόκειται για ένα ζήτημα που απαιτεί ευρύτερες συναινέσεις. Στο θεσμικό πεδίο, άλλωστε, εντάσσεται και η επέκταση της επιστολικής ψήφου για τους απόδημους στις εθνικές εκλογές του 2027, σύμφωνα με το μοντέλο των ευρωεκλογών του 2024, αλλά και η πρόταση για δημιουργία τριεδρικής περιφέρειας αποδήμων. Για το θέμα προγραμματίστηκε νέα συνεδρίαση της Διακομματικής στο υπουργείο Εσωτερικών υπό τον Θοδωρή Λιβάνιο την προσεχή Πέμπτη, και όπως όλα δείχνουν, διαμορφώνεται πεδίο συνεννόησης για τις 200 ψήφους που απαιτούνται για να ισχύσουν και οι δύο κυβερνητικές προτάσεις.

Με την άμεση εκκίνηση της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να πιέσει τους πολιτικούς του αντιπάλους, καθώς τα θέματα που ανακινεί έχουν σημαντική βαρύτητα, με τις πληροφορίες να θέλουν την προώθηση αλλαγών σε τουλάχιστον 60 από τα 120 άρθρα του Συντάγματος του 1975, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του σήμερα.

Τα βασικά άρθρα που βρίσκονται στο κυβερνητικό μικροσκόπιο είναι το 86 περί ευθύνης υπουργών, το άρθρο 16, για τα μη κρατικά-μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, το άρθρο 103 που αφορά στη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και την κατοχύρωση της αξιολόγησης στο Δημόσιο, το άρθρο 24 για την προστασία του περιβάλλοντος με αιχμή την κλιματική αλλαγή-κρίση, το άρθρο 90 για τον τρόπο εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης (αποτελεί και αίτημα του ΠΑΣΟΚ) και το άρθρο 30 για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, με τον πρωθυπουργό να έχει προαναγγείλει παρέμβαση σημειώνοντας: «Με δεδομένη την ενοποιητική αποστολή που έχει, πιστεύω ότι θα έπρεπε να ψηφίζεται για μία και μόνη εξαετή θητεία. Έτσι, η συζήτηση για ανανέωση της παραμονής του στο αξίωμα δεν θα άνοιγε, κάθε τόσο, τον χορό των αντιπαραθέσεων. Και ο θεσμός θα έμενε μακριά από τις κομματικές σκοπιμότητες».

Επί της διαδικασίας

Δεδομένου ότι η σημερινή Βουλή είναι προτείνουσα, όσα άρθρα συγκεντρώσουν πλειοψηφία 180 βουλευτών μπορούν να αναθεωρηθούν από την επόμενη Βουλή με 151 θετικές ψήφους. Ωστόσο, όσα άρθρα περάσουν με πλειοψηφία από 151 έως 179 βουλευτές χρειάζονται 180 θετικές ψήφους στην επόμενη Βουλή. Επομένως, στην κυβέρνηση θα επιδιώξουν πάνω από 180 θετικές ψήφοι σε μια σειρά θεμάτων, ώστε να είναι ευκολότερη η αναθεώρηση των συγκεκριμένων άρθρων από την επόμενη Βουλή.