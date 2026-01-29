Με τη διπλή τραγωδία σε Τρίκαλα και Ρουμανία να μονοπωλεί την επικαιρότητα, παρότι τα χαρακτηριστικά στις δύο υποθέσεις είναι εντελώς διαφορετικά, κυβέρνηση και αντιπολίτευση μετέβαλαν το πρόγραμμά τους στη μνήμη των θυμάτων που συγκλόνισαν το πανελλήνιο. Δεν έχει περάσει μεγάλο διάστημα από τη λήξη των αγροτικών κινητοποιήσεων, με το κυβερνητικό επιτελείο να μην αφήνει από τις κεραίες του το σημαντικό θέμα της ευλογιάς, παρότι η διαχείρισή του εγείρει τα αντανακλαστικά του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, χθες πραγματοποιήθηκε κλειστή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα, με έμφαση στον Κηφισό, που αποτελεί καθημερινό «πονοκέφαλο διαρκείας» για τους εργαζόμενους και δη τους οδηγούς. Οι μελέτες από τα συναρμόδια υπουργεία έχουν γίνει και σύντομα θα ανακοινωθούν μέτρα μείωσης της κυκλοφορίας των φορτηγών και ορθότερης διαχείρισης των καθημερινών περιστατικών που προκαλούν καθυστερήσεις, με τη χρήση έξυπνων φαναριών σε βάθος μερικών μηνών.

Στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν στενά πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, το οποίο αναδιατάσσεται, ωστόσο υπάρχουν εμφανή σημάδια ρευστότητας εν αναμονή και των κινήσεων-αποφάσεων από τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα, που θα ανακατέψουν σε κάθε περίπτωση ακόμη περισσότερο την τράπουλα. Και μπορεί η κυβερνητική στρατηγική να χαράσσεται κεντρικά με πρόταγμα τις μεταρρυθμίσεις και τη θεσμική ανακίνηση ζητημάτων – επιστολική ψήφος, Συνταγματική Αναθεώρηση, Εθνικό Απολυτήριο – που για να προχωρήσουν απαιτείται συναίνεση, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι κινήσεις των πολιτικών αντιπάλων της ΝΔ δεν αξιολογούνται σε καθημερινή βάση. Άλλωστε, το πολύτιμο «εργαλείο» των δημοσκοπήσεων μελετάται διεξοδικά από το κυβερνητικό επιτελείο, καθώς απαιτείται προσαρμογή στις εκάστοτε συνθήκες, όπως αυτές υπαγορεύονται ακόμα και από τις κινήσεις των πολιτικών αντιπάλων.

Σύμφωνα με το γκάλοπ της GPO για το Star, η ΝΔ διευρύνει το προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 24,5%, έναντι 25,2% που συγκέντρωνε τον περασμένο Νοέμβριο. Παρά την πτώση 0,7%, το κυβερνών κόμμα μεγαλώνει η ψαλίδα έναντι του ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταγράφει απώλειες, καθώς από 12,6% τον περασμένο Νοέμβριο, πλέον αγγίζει το 10,8%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 8,2%, το ΚΚΕ με 6,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,2%, η Φωνή Λογικής με 2,8%, το ΜέΡΑ25 με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 2%, η Νίκη με 1,9% και το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,8%. Οι αναποφάσιστοι ανεβαίνουν στο 17,9% από 13,3% τον περασμένο Νοέμβριο.

Την ίδια ώρα, 1 στους 4 εμφανίζεται ως δυνητικός ψηφοφόρος της Μαρίας Καρυστιανού. Το 20,1% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι «πολύ» και «αρκετά» πιθανό να ψηφίσει το κόμμα της στις επόμενες εθνικές εκλογές. Το προαναγγελθέν κόμμα Καρυστιανού φαίνεται να έχει μεγαλύτερη διείσδυση στη Φωνή Λογικής, την Πλεύση Ελευθερίας, τη Νίκη, την Ελληνική Λύση και τους αναποφάσιστους. Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, το 17,6% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα Τσίπρα στις επόμενες εκλογές.

Σχετικά με τις συμμαχικές και τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, οι ερωτηθέντες εμφανίζονται διχασμένοι. Το 48,8% προτιμά μια κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εθνικές εκλογές, ενώ το 47% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Για τους πολίτες σημαντικότερο πρόβλημα αποτελεί η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα με 58,5%, και ακολουθεί η διαφθορά με 18%. Οι μισοί Έλληνες -ποσοστό 49,6%- δηλώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημά τους δεν αρκεί για να καλύψουν τις μηνιαίες ανάγκες τους, ενώ το 50,4% δηλώνουν ότι αρκεί.

Η γαλάζια «ανάγνωση»

Δεδομένου ότι παρά τη φθορά η ΝΔ διατηρεί σαφές προβάδισμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ζητούμενο δεν είναι η αλλαγή στρατηγικής, αλλά η προσαρμογή της τακτικής με ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση της αυτοδυναμίας στις προσεχείς εκλογές, όπως τονίζει ο πρωθυπουργός. Κομβικό ρόλο παίζει η αυξημένη δεξαμενή των αναποφάσιστων, η οποία λειτουργεί ως ένδειξη πολιτικής κόπωσης και για το λόγο αυτό η κυβέρνηση απευθύνεται σε αυτό το ακροατήριο αναδεικνύοντας την ανάγκη σταθερότητας και πολιτικής επάρκειας παρά τις όποιες αντιξοότητες.

Παράλληλα, το κυβερνών κόμμα θωρακίζει τα δεξιά του, καθώς η Ελληνική Λύση, παρά τη μικρή κάμψη, εξακολουθεί να αποτελεί πόλο έλξης για ψηφοφόρους με έντονα συντηρητικά χαρακτηριστικά. Η ενίσχυση της ρητορικής σε θέματα ασφάλειας, μεταναστευτικής πολιτικής και δημόσιας τάξης ήδη αποτυπώνεται σε δημόσιες δηλώσεις, στόχος όμως είναι να μην διαταραχθεί η ισορροπία με το κεντρώο κοινό.

Ο παράγοντας Καρυστιανού

Η δυναμική που καταγράφει η Μαρία Καρυστιανού μπαίνει στο «μικροσκόπιο» και αυτό γιατί αποτυπώνει ένα ισχυρό ρεύμα δυνητικής στήριξης, το οποίο αντλεί κυρίως από τη διαμαρτυρία, την αντισυστημική διάθεση και την κοινωνική δυσαρέσκεια. Και μπορεί να λειτουργεί ως προειδοποιητικό σήμα για την κυβέρνηση, ωστόσο η ανάδυση αυτού του πόλου δεν αντιμετωπίζεται ως μετωπική σύγκρουση αλλά ως πρόσωπο που θα κρίνεται και θα απαντάται από τα κυβερνητικά στελέχη με θεσμική σοβαρότητα, ανάδειξη του παραγόμενου έργου και έμφαση στη λογοδοσία, περιορίζοντας με αυτό τον τρόπο – κατά το δυνατόν – το έδαφος στο οποίο αναπτύσσονται κινήσεις διαμαρτυρίας.