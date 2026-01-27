Σταθερά διψήφιο παραμένει το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ, που εξακολουθεί να βρίσκεται στη δεύτερη θέση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview που δημοσιεύει το politic.gr σήμερα Τρίτη. «Όχι έτοιμη ακόμη η Μαρία Καρυστιανού για την πολιτική», λένε επτά στους 10 πολίτες.

Συγκεκριμένα στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ είναι πρώτη με 32,3% και ακολουθεί από απόσταση 17 μονάδων το δεύτερο ΠΑΣΟΚ με 15,2%. Τρίτη καταγράφεται η Πλεύση Ελευθερίας με 7,6% και έπονται Ελληνική Λύση με 6,5%, ΚΚΕ με 5,3%, ΜεΡΑ25 4,4%, Φωνή Λογικής με 4,1%, ΣΥΡΙΖΑ με 3,5%, Κίνημα Δημοκρατίας με 2,9%, Νίκη με 2,4% και Νέα Αριστερά με 1,1%.

Στο ερώτημα ποιο κόμμα θα ψηφίζατε την επόμενη Κυριακή αν είχαμε εκλογές οι απαντήσεις διαμορφώνονται ως εξής: 26,9% η Νέα Δημοκρατία, 12,7% το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3%, η Ελληνική Λύση με 5,4%, το ΚΚΕ με 5,0%, το ΜέΡΑ25 με 3,5%, η Φωνή Λογικής με 3,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,0%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,7%, η ΝΙΚΗ με 2,0%, η Νέα Αριστερά με 1%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την ξεκάθαρη πρωτιά του στις απαντήσεις στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό (31,7%) με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς να έχουν μονοψήφια ποσοστά.

«Όχι έτοιμη ακόμη η Καρυστιανού», λένε 7 στους 10

Στην ερώτηση για το κατά πόσο η Μαρία Καρυστιανού θεωρείται έτοιμη να εισέλθει ενεργά στην πολιτική, η πλειοψηφία των ερωτώμενων εμφανίζεται επιφυλακτική. Το 70% απαντά ότι τη θεωρεί «λίγο ή καθόλου έτοιμη», ενώ το 27% την κρίνει «πολύ ή αρκετά έτοιμη». Ένα μικρό ποσοστό (3%) δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Το 37% είναι πιθανό να αλλάξει την επιλογή του υπέρ του κόμματος Καρυστιανού

Παράλληλα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πρόσφατη παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού φαίνεται ότι επηρέασε κυρίως τον τρόπο με τον οποίο την αντιλαμβάνονται οι πολίτες, οδηγώντας σε διαφορετικές εκτιμήσεις για την εικόνα της.

Συγκεκριμένα, το 48% δηλώνει ότι η εικόνα της είναι χειρότερη σε σχέση με λίγες ημέρες πριν, το 37% ότι παραμένει η ίδια, ενώ το 14% ότι είναι καλύτερη. Σε αντίθεση με την εικόνα, η δυνητική ψήφος παραμένει σταθερή.

Το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι είναι «πολύ πιθανό» να αλλάξουν την επιλογή τους υπέρ ενός ενδεχόμενου κόμματος Καρυστιανού διαμορφώνεται στο 14,5% στο πρώτο κύμα της έρευνας (πριν τη συνέντευξη) και στο 13,8% στο δεύτερο. Συνολικά το 37% των ερωτώμενων δηλώνει ότι είναι πιθανό να αλλάξει την επιλογή του υπέρ ενός ενδεχόμενου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Υπεροχή Καρυστιανού έναντι Τσίπρα

Στην ερώτηση για το ποιος από τους δύο, η Μαρία Καρυστιανού ή ο Αλέξης Τσίπρας, θα μπορούσε να επικρατήσει του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μια εκλογική αναμέτρηση, η πλειοψηφία των ερωτώμενων (53%) απαντά ότι κανείς από τους δύο δε θα μπορούσε να το πετύχει. Ωστόσο, η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 34%, υπερδιπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το 13% που αποδίδεται στον Αλέξη Τσίπρα.

35% αρνητικοί για το rebranding Τσίπρα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το rebranding του Αλέξη Τσίπρα δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να δημιουργεί ισχυρό αποτύπωμα στο εκλογικό σώμα. Σχεδόν οι μισοί ερωτώμενοι (49%) δηλώνουν ότι το αξιολογούν ως αδιάφορο, ενώ ένα επιπλέον 35% εκτιμά ότι εξελίσσεται χειρότερα από ό,τι είχε σχεδιαστεί, με μόλις το 14% να θεωρεί ότι «πάει καλά».

Η εικόνα αυτή αντανακλάται και στη δυνητική ψήφο, καθώς στο δεύτερο κύμα της έρευνας το 74,5% δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να αλλάξει την επιλογή του υπέρ ενός κόμματος Τσίπρα. Αντίθετα, μόνο το 9,9% εμφανίζεται πολύ πιθανό να μετακινηθεί εκλογικά υπέρ ενός κόμματος Τσίπρα. Συνολικά, το 24,5% των ερωτώμενων δηλώνει ότι είναι λίγο, αρκετά ή πολύ πιθανό να αλλάξει την επιλογή του υπέρ ενός κόμματος Τσίπρα.